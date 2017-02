Mas critica que la Fiscalia presenti el sobiranisme com a "intolerant" després que el judici "no els ha sortit bé"

L'expresident de la Generalitat i el president del PDeCAT, Artur Mas, ha criticat aquest dimarts que la Fiscalia tracti de presentar el moviment sobiranista com a "intolerant" i "violent" per culpa de "quatre insults reprovables" i malgrat el comportament "modèlic de milions de persones" al llarg de cinc anys. De fet, Mas ha atribuït les queixes de la fiscal en cap de Barcelona al fet que el judici del 9-N "no els ha sortit bé" ja que, en la seva opinió, els arguments de la defensa van ser "més potents". "Tenen la sensació que han perdut el judici mediàticament i al carrer i ara intenten capgirar la situació", ha assegurat en una conferència al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). També ha dit que una sentència absolutòria ajudaria a "canalitzar" el procés i ha advertit l'Estat que la suspensió de l'autonomia faria sortir "el geni català" i comportarà una reacció "dura" de la societat catalana.

Davant prop de 250 estudiants, Mas ha reivindicat que el moviment sobiranista català és "de molt bones formes, d'arrel democràtica i absolutament pacífic i cívic" i que així s'ha demostrat des de l'arrencada del procés el 2012. "Mai s'ha arribat a descontrolar", ha destacat.

En aquest sentit, el president del Partit Demòcrata Europeu Català ha ressaltat que les més de 40.000 persones que van concentrar-se a les portes del Palau de Justícia els dies del judici pel 9-N van tenir "un comportament cívic espectacular". "Aprofitant uns quants insults reprovables, s'intenta canviar el marc mental del procés com si fos intolerant. Per tres veus que cal reprovar, intenten dir que els sobiranistes insulten i amenacen", ha denunciat.

En la seva opinió, les crítiques de la fiscal en cap de Barcelona obeeixen a la voluntat de "capgirar" el resultat del judici, que "no els ha sortit bé". "Pensaven que tenien un argumentari jurídic potent, que quedaria en evidència que havíem desobeït i passat olímpicament del TC, i s'han trobat amb l'argumentari de la defensa que, des del punt de vista del dret, era molt més potents que els de l'oposició", ha afirmat.

Mas ha expressat que "encara s'és a temps d'evitar el xoc de trens" però alhora ha volgut advertir l'Estat que el sobiranisme "no aixecarà la bandera blanca de la rendició". "No s'ha pres aquest camí per tirar la tovallola", ha insistit.

Sentència absolutòria

Per tot això, ha animat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a emetre una sentència absolutòria. "Tenen l'oportunitat d'or d'enviar un senyal clar i precís: deixar-se estar de tribunals i fiscalies i començar a fer política per canalitzar el procés", ha argumentat fent referència a la possibilitat d'acordar el referèndum.

En l'acte moderat pel director de l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Marc Colomer, l'expresident de la Generalitat també ha alertat que si l'Estat "sobrepassa determinats límits" i decideix aplicar l'article 155 de la Constitució, l'actitud de Catalunya serà "molt més dura i exigent, que no vol dir bel·ligerant ni violenta". "Si l'Estat suspèn l'autonomia sencera, haurà de preveure que sortirà el geni català, que surt quan es toquen temes sensibles com la llengua i l'autogovern", ha subratllat tot demanant al govern espanyol que "calculi bé les conseqüències" dels seus actes.

Missatge als 'comuns'

Preguntat pels següents passos a desenvolupar per fer efectiu el referèndum, Mas ha fet una crida a mantenir la "unitat" dels actors independentistes avantposant "la cooperació a la competència". "Si arribem desunits, pringuem", ha dit en un to col·loquial. Així, ha cridat a "no buscar excuses fora" i a marcar posició respecte al 'sí' o el 'no' perquè els únics, ha assenyalat, que no ho han fet són els 'comuns'. "En un referèndum o plebiscit, cal mullar-se del tot", ha conclòs.

En un to distès, el president del PDeCAT ha afirmat que malgrat que algunes veus de la CUP el van enviar a la paperera de la història, encara no ha acabat "al cementiri". Amb tot, ha evitat aclarir si té la voluntat de repetir com a presidenciable.

Nou pronunciament del TC

Respecte al nou acord del Tribunal Constitucional, Mas ha dit que respon a la idea d'"eliminar del mapa" certs lideratges del món sobiranista. De fet, en la seva opinió ja s'ha intentat prèviament presentar a alguns governants com a "corruptes" per "destruir la seva credibilitat". "Se'ls veu el llautó amb la guerra bruta que fan", ha afegit.

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat definitivament per unanimitat la resolució de Junts pel Sí (JxSí) i la CUP sobre la celebració d´un referèndum unilateral, i ha acordat traslladar a la fiscalia les circumstàncies de l´actuació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa favorables al dret a decidir perquè obri, si ho considera oportú, una nova actuació penal contra ells.

Els magistrats havien suspès cautelarment la resolució pactada entre JxSí i la CUP el passat 15 de desembre, i ara han emès sentència on anul€len de manera definitiva els aspectes impugnats per l´advocat de l´Estat. Tal com demanava el govern espanyol, també traslladen el cas a la Fiscalia per si aquesta considera que cal fer noves actuacions penals contra Forcadell i quatre altres membres de la Mesa del Parlament: Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet.