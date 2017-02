Évole recorda al Govern que vol una consulta i no en té la competència

El periodista Jordi Évole va replicar ahir als qui el critiquen per haver recriminat a la classe política la seva «incompetència» a donar resposta a la crisi dels refugiats, una competència estatal, que el Govern català sí que «insisteix a celebrar un referèndum per al qual tampoc té competència». «I quan dic que «és un problema d´incompetències» em refereixo al fet que, segons la meva opinió, no sempre hi ha hagut voluntat política suficient per ajudar en aquest drama», va afirmar Évole en un article publicat ahir a El Periódico