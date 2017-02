Fés un cop d'ull a com serà el nou mapa de vegueries de Catalunya

El Servei cientificotècnic de Cartografia i SIG (sistemes d'informació geogràfica) de la Universitat de Lleida (UdL) ha confeccionat el mapa de vegueries 2017, que ha posat a disposició de la ciutadania. L'assessor científic del SCT de Cartografia i SIG de la UdL, el professor de Geografia, Jesús Burgueño, ha explicat que el mapa s'ha elaborat perquè actualment no n'hi ha cap d'oficial "prou representatiu".

El mapa elaborat per la UdL s'organitza territorialment en vuit vegueries, més una entitat singular, l'Aran, tal com preveurà la legislació catalana. No s'hi han assenyalat capitalitats perquè la Llei de vegueries no les concreta en tots els casos, un fet que, segons Burgueño, mostra la "manca de convenciment" del Govern en la implantació d'un nou model territorial.

L'assessor científic del SCT de Cartografia i SIG de la UdL assegura que "l'Idescat no contribueix gens a aclarir el tema, perquè sota de la província empra els àmbits de la planificació i no pas de les vegueries, tot i que vegueries i àmbits de planificació tendeixen a confluir". A més, Burgueño remarca que els mapes que es poden trobar a internet també indueixen a confusió en representar estadis superats del debat territorial, segons informa la UdL.

El professor de Geografia de la UdL considera que "l'escàs impuls de la Generalitat en aquest àmbit queda palès també en el fet que no hi hagi encara un mapa de vegueries oficial publicat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, així com en l'ús del terme 'àmbit territorial de planificació' enlloc del de vegueria per part de l'Institut d'Estadística de Catalunya".