La Fiscalia General denuncia un «assetjament» als fiscals catalans

La Fiscalia General de l'Estat va expressar ahir la seva solidaritat i suport als fiscals de Catalunya i especialment a la fiscal en cap de Barcelona, la gironina Ana Magaldi, i va lamentar «l'assetjament i els insults» que han rebut pel judici a l'expresident Artur Mas.

En un comunicat, la Fiscalia va rebutjar l'actitud d'«un grup de radicals concentrats a les portes del Palau de Justícia després de la finalització de la penúltima sessió del judici contra l'expresident Mas i dues exconselleres del seu govern». La Fiscalia General va reaccionar així després que la Fiscalia Provincial de Barcelona li comuniqués els insults que va haver de suportar la fiscal Magaldi d'un grup de persones quan, divendres passat dia 10, en un recés del judici pel 9-N, va sortir per la porta de l'edifici del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Segons la versió de Magaldi, un grup de 40 a 50 persones apostats a la vorera de l'entrada principal van increpar la fiscal en cap de Barcelona -que va assistir cada dia al judici pel 9-N com a públic- amb insults com «feixista» i «fora els tribunals espanyols» o «ets una merda». La fiscal va reaccionar als insults quedant-se parada, mirant el grup que l'escridassava i fent-los front, segons la seva versió.

Un dels concentrats va creuar llavors el carrer i Magaldi va alçar el braç perquè un dels agents dels Mossos d'Esquadra que controlaven el dispositiu de seguretat del judici acudís cap a la zona. El jove que va creuar i li va dir a Magaldi que ella era una «vergonya» i li va demanar explicacions sobre per què havien tret les urnes el 9-N i per què jutjaven l'expresident.

Magaldi li va replicar que la Fiscalia no va treure cap urna, sinó que es limitava a acusar quan hi havia un delicte i que qui jutjava era el tribunal i no la fiscalia. L'agent dels Mossos va fer creuar una altra vegada al jove perquè tornés amb els concentrats, mentre que d'altres mossos van acompanyar la fiscal uns metres, fins a la cantonada de l'edifici, fora de l'abast visual dels manifestants.

Fonts dels Mossos van assenyalar que no els consta cap denúncia sobre el fet i que el dispositiu de seguretat establert durant tota la setmana passada amb motiu del judici pel 9-N es va dur a terme sense cap incident greu.

Arran d'aquests fets, la Fiscalia General va traslladar «la seva profunda preocupació pels intents de pressionar la justícia en la seva tasca de fer prevaler l'imperi de la llei». Al mateix temps «reafirma el compromís dels fiscals amb aquell compliment de la legalitat front als quals seguint l'irracional aventura de la falta de respecte a l'Estat de Dret intenten imposar-se, mitjançant la violència i l'insult, a qui posen la seva dedicació al servei de la llibertat de tots els ciutadans».



El PDeCAT respon a la Fiscalia

Per la seva part, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va recalcar a la Fiscalia que qui la «va pressionar» per actuar contra la consulta va ser el Govern central, mentre que els ciutadans que van protestar la setmana passada a Barcelona només exercien el dret a la llibertat d'expressió.