El Govern assegura que la decisió del TC no altera la seva voluntat de celebrar un referèndum el 2017

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Neus Munté, ha garantit aquest dimarts que la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'anul·lar definitivament el referèndum unilateral i d'instar el fiscal a decidir si obre causa penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i quatre membres de la Mesa, no afectarà els plans de l'Executiu. "No altera en res la nostra voluntat inequívoca de treballar per poder celebrar un referèndum al 2017", ha sentenciat Munté, que ha recordat que les resolucions anul·lades "han estat discutides i votades" al Parlament "en exercici de les funcions dels diputats i en base a la seva llibertat d'expressió". A més, ha comentat que els seus plans no s'alteraran de la mateixa manera que no ho va fer l'anul·lació cautelar de la resolució del referèndum. "No va impedir que el Pacte Nacional es constituís o que el Govern seguís intentant negociar amb l'Estat", ha dit, tot assegurant que seguirà sent així. En aquest sentit, Munté ha lamentat que es cridi el fiscal a emprendre accions penals contra Forcadell i part de la Mesa, ha mostrat "tot el suport" als implicats i ha afirmat que el Govern considera que no mereixen represàlies judicials en haver participat d'un "debat polític".

Neus Munté ha reaccionat a la decisió del TC volent mostrar determinació en l'acció de Govern. "Cap resolució pot alterar el plantejament tan sòlid de fer un referèndum, i més quan compta amb un suport i una majoria tan àmplia", ha sentenciat. És per això que la portaveu ha garantit que els plans del Govern per la celebració del referèndum es mantenen intactes i que la nul·litat de la resolució del Parlament no afectarà els treballs de l'executiu o el Pacte Nacional. Per tant, des del Govern se seguiran impulsant "accions i actuacions" encaminades a la celebració del referèndum i "a intentar la negociació amb l'Estat" per tal que la convocatòria sigui pactada.

A més, Munté ha reconegut que la decisió del TC "no és cap sorpresa, ni fins i tot que es faci amb aquesta celeritat extraordinària i com a continuació de la setmana judicial tan intensa que vam tenir amb el judici del 9-N".

De fet, la portaveu manté que els textos que ha anul·lat el TC no mereixen cap condemna ni actuació judicial. "Formen part del debat lliure i del dret a la llibertat d'expressió dels diputats", ha dit, tot afegint que el Govern "no considera que de la votació i del debat de la resolució del referèndum s'hagin de derivar accions penals contra Forcadell i els membres de la Mesa". És per això que ha mostrat "tot el suport" als implicats i ha retret que amb aquestes votacions "s'estaven dirimint qüestions polítiques en seu parlamentària, i no han de ser objecte d'accions judicials".

Tot i considerar negativa la decisió del TC per al bon clima de diàleg entre els dos executius, Munté ha assegurat que el Govern no modificarà els temps previstos del referèndum per aquesta nul·litat. "Sempre ens hem mantingut amb tot el rigor dins un calendari, malgrat que cada dia apareixen fets excepcionals i constatables. Volem fer un referèndum a Catalunya en 2017 i ens hem marcat data límit al setembre. Ens mantenim aquí, ara per ara", ha sentenciat Munté.