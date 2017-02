Josep Piqué: "Em dona la impressió que tenim massa feixistes a Catalunya"

L'exministre i exlíder del PPC, Josep Piqué, ha carregat durament aquest dimarts contra l'independentisme i el procés. Durant una conferència al Círculo Ecuestre organitzada per Societat Civil Catalana, Piqué ha criticat que des del sobiranisme "sovint s'insulta al discrepant" i que això provoca episodis com el que han denunciat els fiscals del cas del 9-N. "Són capaços de dir feixista a la fiscal del TSJC. No hi ha més feixista que això, perquè un feixista no admet la discrepància", ha etzibat, tot afegint que "si un feixista és el que no admet la discrepància, a Catalunya em dona la impressió que tenim massa feixistes". A més, ha assegurat que "massa sovint" en la política catalana "es contraposa llei a democràcia". "Fer-ho és l'avantsala de l'autoritarisme polític", ha dit, tot apuntant que, sobretot, quan ve "d'una minoria que pot ser molt efímera que contraposa l'eventual voluntat d'una majoria limitada a la llei".

Durant la seva breu intervenció, que servia per presentar a l'altre conferenciant, el president del Cercle d'Empresaris, Javier Vega de Seoane, Piqué ha reivindicat unes "institucions de tots i al servei de tots els ciutadans", en considerar que a Catalunya el sobiranisme no ho fa així i "prostitueix" aquestes mateixes institucions "posant-les al servei d'un projecte polític. "A Catalunya ja ho vam viure el 6 d'octubre del 34. I ara s'estan posant les institucions al servei d'un projecte polític d'una minoria", ha afegit comparant així el clima actual amb el de la instauració de la II República i l'esclat de la Guerra Civil posterior.

Amb tot, Piqué s'ha volgut mostrar "optimista" i ha assegurat que "hi ha una bona notícia" per a la política catalana. "L'independentisme com a projecte polític està derrotat. No té majora àmplia com per ser irreversible, no ha construït un lideratge identificable per tenir una interlocució, i no té la més mínima simpatia internacional", ha etzibat.

A més, ha volgut deixar clar que al seu parer, "el referèndum no es farà, perquè és impossible, i els independentistes ho saben". "El que està per veure és si anem a eleccions anticipades abans que es convoqui o després de convocar-lo i que no pugui ser", ha afegit l'exministre. En aquest sentit, també ha reivindicat la "sobirania nacional" espanyola i "el dret de tots els espanyols a decidir el futur d'Espanya", perquè "el futur de Catalunya no li correspon només als ciutadans catalans, perquè el seu futur és també el futur d'Espanya".

Piqué, que havia de comparèixer en roda de premsa abans de la conferència però s'ha negat a atendre els periodistes, ha fet aquestes declaracions a l'inici de la conferència conjunta amb el president del Cercle d'Empresaris, Javier Vega de Seoane, organitzada per Societat Civil Catalana. De fet, el president de SCC, Mariano Gomà, ha aprofitat per anunciar que la manifestació contra el procés i per "dir prou" a les pretensions independentistes s'ha avançat, i en lloc de celebrar-se el 28 de març, es farà el 19 de març. En aquest sentit, Gomà ha recordat que la convocatòria pretén "defensar els drets, les llibertats i la democràcia". "El que no pot ser és que a Catalunya apareguin personatges com exjutge Santi Vidal, o altres que estan a càrrecs a la Generalitat, anunciant un veritable cop d'estat", ha afegit.

Abans de la conferència, Vega de Seoane ha avançat que centraria les seves tesis en defensar la capacitat de "reformar" que creu que té Espanya i com "la societat s'ha de mobilitzar per exigir als polítics que facin la seva feina". En aquest sentit, ha lamentat que a Catalunya s'hagi arribat, amb el procés, a "una situació que ningú o molt pocs desitjaven". "Uns milers de persones aquí i uns altres allí, han anat generant aquesta dinàmica i canalitzant un procés i estem en una situació on la rauxa domina més al seny", ha dit.

Així, el president del Cercle d'Empresaris ha apostat per "buscar na sortida més que una solució", i ha considerat que podria venir de la mà de la construcció d'infraestructures com el corredor mediterrani o la millora de Rodalies. "Són coses que s'han de fer ja, no s'ha de negociar amb elles", ha afegit, tot concloent que accions com aquestes per part de l'Estat "serien percebudes de forma positiva per part dels ciutadans de Catalunya i poden contribuir a rebaixar el clima de tensió".