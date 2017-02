Sindicatura denuncia que el Govern va generar pèrdues amb la venda de 12 edificis

La Sindicatura de Comptes denuncia en un informe que el Govern català va generar pèrdues amb la venda de 12 immobles públics el 2014, quan Andreu Mas-Colell estava al capdavant del departament d'Economia de la Generalitat. Així ho constata la Sindicatura en l'informe sobre el Compte General de la Generalitat relatiu al 2014, quan el Govern català va concretar diverses operacions de venda d'immobles per obtenir ingressos extraordinaris i reduir així el seu dèficit públic.

Aquest ens, que s'encarrega de fiscalitzar el sector públic català, assegura que «per raons de conjuntura econòmica i de mercat, i per obtenir ingressos extraordinaris», dotze dels 18 immobles dels quals el Govern es va desprendre aquell any, ja sigui mitjançant subhasta o de forma directa, es van vendre «per sota del cost d'adquisició».

A continuació, la Sindicatura apunta que el registre d'aquestes operacions de compravenda, una vegada cancel·lats els censos emfitèutics que gravaven aquelles finques, va suposar que la Intervenció de la Generalitat de Catalunya «reconegués una pèrdua neta de 38,58 milions».

A més, la Sindicatura apunta que la Intervenció no va registrar la pèrdua financera produïda per la compravenda de quatre d'aquestes finques, que estima en 41,77 milions. El fet que 12 dels 18 immobles venuts el 2014 generessin pèrdues s'explica perquè durant aquell any la Generalitat va haver de destinar 152,06 milions d'euros a cancel·lar censos emfitèutics -drets reals de cens- que gravaven a 14 finques.