Copisa va pagar 50.000 euros a CDC cinc dies abans de guanyar les obres del Born

La constructora Copisa va donar 50.000 euros a Convergència (CDC), actualment el PDeCAT, a través de dues fundacions vinculades al partit, CatDem i Fòrum Barcelona (25.000 euros per a cadascuna) cinc dies abans que l'Ajuntament de Barcelona li adjudiqués les obres de l'entorn del Mercat del Born el juliol del 2012 per 2,8 milions d'euros., segons va publicar ahir el diari El País.

Precisament, l'empresa i les fundacions estan sent investigades en el marc del cas 3% pel suposat finançament irregular de CDC. De fet, el passat 2 de febrer la Guàrdia Civil va detenir 18 persones en el marc de la investigació per aquest cas i, entre els detinguts, que van quedar en llibertat, hi havia l'exconseller delegat de l'empresa Copisa Xavier Tauler.

Segons El País, que ha tingut accés a uns documents, el concurs públic del Born va ser anunciat el 25 d'abril del 2012, sota el mandat del llavors alcalde Xavier Trias i amb Antoni Vives (aquest últim també detingut fa dues setmanes), quan ocupava la presidència de Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals). Una setmana abans del concurs, la constructora havia fet les donacions.

Segons el rotatiu, el 2 de juliol del 2012 Bimsa va formalitzar l'adjudicació de les obres a Copisa per 2,7 milions d'euros i, cinc dies abans l'empresa va fer dues noves donacions a CatDem i Fòrum Barcelona per altres 50.000 euros.



Bassols declara aquesta setmana

Precisament, el jutge del Vendrell que instrueix el «cas 3%» ha citat a declarar per avui l'extresorer de l'antiga CDC Andreu Viloca, segons van indicar fonts jurídiques. Per aquesta setmana també han estat citats l'ex-director general d'Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, i els empresaris Sergi Lerma, Xavier Tauler, Fèlix Pasquina i Josep Maria Bassols (també exalcalde d'Anglès).

Tots ells van ser detinguts a començaments de febrer en l'anomenada operació Pika per presumpte finançament irregular de Convergència a través de l'adjudicació d'obra pública, i van quedar en llibertat per la Guàrdia Civil a l'espera de comparèixer al jutjat. També ha estat citat l'empresari José Luis Romero que, en aquest cas, va ser detingut en fases anteriors d'aquest «cas 3%».