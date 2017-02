El nombre d'infants acollits per famílies s'han duplicat en 10 anys a Catalunya

El 2004, a Catalunya hi havia 538 nens i nenes acollits en famílies alienes. El 2015, aquesta xifra ja era de 1.034, és a dir, en deu anys s'ha duplicat. També s'ha incrementat el nombre de famílies acollidores, de 363 a 628. Tot i això, i tal com ja ha fet palès el Departament d'Afers Socials, no són suficients per als 550 menors de 18 anys que estan pendents d'acolliment. Per això, l´Institut de Treball Social i Serveis Socials ha impulsat una nova campanya de promoció de l'acolliment per poder arribar a les 100 noves famílies per als 100 infants menors de 6 anys que es troben actualment en centres tutelats. L'acolliment familiar es presenta com la millor de protecció per aquests infants.

A Catalunya hi ha actualment 6.135 menors que no poden viure amb la seva família. D'aquests 2.672 estan en centres, el 38,4%, 2.446 estan a càrrec de la família extensa (el 35,1%) i 1.017 viuen amb famílies alienes (14,6%) mentre la seva família d'origen es recupera. Per augmentar la proporció d'infants que estan acollits, la Generalitat ja va impulsar una campanya per promoure aquesta forma de protecció i aconseguir 100 famílies més per als 100 infants menors de 6 anys. Ara, Intress impulsa de nou una campanya per completar l'esforç de l'administració, amb el lema 'Deixa't acollir per un/a nen/nena'.

L'objectiu de la campanya és donar a conèixer i conscienciar que l'acolliment com una mesura de protecció que permet als menors créixer en el millor dels entorns possibles, mentre la seva família biològica no se'n pot ocupar.