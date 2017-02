Sánchez-Camacho hauria organitzat la gravació de La Camarga l'any 2010

La presidenta del PPC i secretària primera del Congrés, Alicia Sánchez-Camacho, hauria encarregat a través d'un intermediari la gravació de la conversa amb l'examant de Jordi Pujol Ferrusola, Victòria Álvarez, a La Camarga l'any 2010 en què Álvarez hauria donat detalls sobre els diners a Andorra de la família de l'expresident de la Generalitat, segons es desprèn d'un enregistrament difós ahir pel diari Publico.

Segons el rotatiu, el Ministeri de l'Interior ja tenia aquesta informació abans que la mateixa Álvarez l'expliqués al comissari Villarejo, que es feia passar per un periodista d'El Mundo, i declarés davant de la policia. D'aquesta manera, només Sánchez-Camacho podria haver transmès aquesta informació «molt probablement», afirma Público, al cap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, i iniciar així la denominada operació Catalunya.

La gravació, doncs, també implica l'excomissari Villarejo, que es feia passar per un periodista d'El Mundo (Javier Hidalgo) amb Victòria Álvarez; i el cap de gabinet del president del Govern espanyol, Jorge Moragas, que ja coneixia prèviament Álvarez. Arran d'una pregunta d'ERC al Congrés dels Diputats sobre aquesta qüestió, Moragas va assegurar desconèixer aquest assumpte i va comentar que deduïa que no era una «informació» sinó una «xafarderia». «Aquest concepte, operació Catalunya, m'és aliè», va afegir.

En el seu dia, la presidenta del PP català va dir que la gravació de La Camarga es va produir sense el seu consentiment, quan segons Público va ser ella mateixa a través d'un intermediari qui va fer l'encàrrec a Método 3. En la gravació, Victòria Álvarez especula com Sánchez-Camacho podria ser acusada d'un delicte d'acusació i denúncia falsa. «Han fet aquesta gravació per enfonsar CiU i a sobre surt reforçat... És que no es pot ser més ximple», s'exclama Álvarez.

En la gravació també se cita l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso, amic de Sánchez-Camacho, en què De Alfonso comenta que l'expresidenta del PP li hauria explicat «una sèrie de boles». Això demostraria, diu Público, que Sánchez-Camacho hauria mentit inclús a les persones més properes.



JxSí demana compareixences

Ahir, JxSí va anunciar que sol·licitarà a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament les compareixences de la vicepresidenta espanyola, Soraya Saénz de Santamaría; el delegat del govern, Enric Millo; i el director del Gabinet de la Presidència de l'executiu, Jorge Moragas, perquè aclareixin l'abast de l'operació Catalunya. JxSí també vol que donin explicacions l'excomissari José Manuel Villarejo i el policia Martín Blas.