El fiscal investiga el vincle de Viloca amb pagaments a CDC per obres al Port i de BIMSA

La Fiscalia investiga la vinculació del tresorer de CDC, Andreu Viloca, que ahir es va negar a declarar davant del jutge del «cas del 3%», amb el suposat pagament de comissions a Convergència a canvi de l'adjudicació d'obres en el Port de Barcelona i de l'empresa municipal BIMSA, de Barcelona.

Segons van informar fonts judicials, Viloca es va acollir ahir al seu dret a no declarar davant el titular del jutjat d'instrucció 1 del Vendrell, que avui interrogarà altres sis suposats membres de la trama del 3%, entre ells l'exalcalde d'Anglès, Josep Manel Bsasols.

Els fiscals Anticorrupció Fernando Bermejo i José Grinda donaven una especial rellevància a l'interrogatori a Viloca, ja que pretenien determinar la seva vinculació amb el suposat pagament de comissions a CDC a canvi de l'adjudicació d'obres per part del Port i de BIMSA, segons les fonts.

El Port de Barcelona i BIMSA van ser l'epicentre de l'última operació de la Guàrdia Civil i de la Fiscalia Anticorrupció en el marc del cas del 3%, en la qual el 2 de febrer es van detenir 18 persones, entre elles a Viloca, el director del Port, Sixte Cambra, l'extinent d'alcalde de Barcelona Antoni Vives (CiU), i diversos dirigents de l'empresa municipal d'infraestructures, per adjudicacions efectuades entre el 2011 i el 2015.

Segons Anticorrupció, Viloca exercia un paper clau en el control del suposat pagament de comissions a CDC a canvi de la concessió d'obra pública, per la qual cosa els fiscals pretenien preguntar-li avui sobre les obres adjudicades pel Port i per BIMSA a constructores vinculades al presumpte suborn que s'investiga en el cas.



La citació a Viloca

El jutge havia citat per ahir Viloca per interrogar-lo per les diligències d'investigació prèvies al seu arrest del 2 de febrer, encara que amb elements comuns amb les noves sospites sobre la contractació d'obra durant l'etapa de Xavier Trias (CiU) com a alcalde de Barcelona. Viloca, per a qui la Fiscalia no va demanar ahir cap mesura cautelar, de fet, ja havia estat detingut a l'octubre del 2015 per aquesta causa i va arribar a estar tres setmanes a la presó, fins que CDC va abonar la fiança de 250.000 euros que li va imposar l'Audiència de Tarragona perquè pogués quedar en llibertat.

A més, el jutge, que manté el cas en secret, també havia citat ahir dos detinguts més el 2 de febrer, el president d'Oproler, Sergio Lerma, i el delegat a Catalunya d'aquesta constructora i exalcalde d'Anglès, Josep Manel Bassols.



El suposat correu a Bassols

En la documentació intervinguda en els escorcolls del 2 de febrer figura un correu electrònic, del qual dimarts va informar El Mundo, dirigit suposadament a Bassols en què una treballadora d'Oproler li indica: «Josep, aquesta obra em comenta el Sergio que te l'enviï i que parlis amb el Sr. Andreu».

Els investigadors sostenen que el «Sergio» que apareix en el correu és Sergio Lerma, president d'Oproler, i el «Sr. Andreu» seria Andreu Viloca, que segons la Fiscalia «portava un control exhaustiu» de totes les licitacions i adjudicacions d'obra pública i de concursos oferts per diferents administracions en poder de CDC.

A l'espera de rebre l'informe de la Guàrdia Civil sobre la documentació confiscada en els últims escorcolls, el jutge té previst interrogar avui l'exdirector d'Infraestructures.cat Josep Antoni Rossell, a l'exconseller delegat de Copisa Xavier Tauler i l'empresari Fèlix Pasquina. També ha citat per avui l'empresari Juan Luis Romero, directiu de Rogasa, que en aquest cas no va ser detingut al febrer sinó en les fases prèvies de la investigació sobre el 3%.

Després d'aquesta ronda de declaracions, el jutge decidirà quan cita els altres detinguts el passat 2 de febrer, entre ells Antoni Vives (CiU), el responsable dels serveis jurídics de CDC, Francesc Sànchez, i el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra.