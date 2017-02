Forcadell, al TC: "Tot i les intimidacions, el debat i la paraula continuen sent lliures"

"Malgrat les intimidacions, les amenaces i els requeriments, garantirem que el debat i les paraules continuen sent lliures en aquest Parlament". Són paraules de la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, aquest dijous hores després que s'hagi fet pública la interlocutòria del Tribunal Constitucional (TC) que argumenta anul·lar la proposta de resolució sobre el referèndum unilateral i el procés constituent, i la decisió del Constitucional d'instar la fiscalia a decidir si ha d'adoptar noves mesures penals contra Forcadell i els quatre membres de la Mesa favorables al dret a decidir. De fet, la presidenta del Parlament ha comparegut al despatx d'audiències al costat del vicepresident primer de la Mesa, Lluís Corominas, i dels secretaris Anna Simó, Ramona Barrufet (JxSí) i Joan Josep Nuet (CSQP). "És possible que se'ns vulgui convertir en caps de turc, un avís que tallant caps la gent s'espantarà i es farà enrere de les demandes de més sobirania. No passarà, no farem cap pas enrere", ha advertit el diputat de la coalició d'esquerres. Els membres de la Mesa es neguen a "autocensurar" el debat.