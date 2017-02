JxSí i la CUP veten les compareixences de Romeva, Borràs, Mundó, Jané i Vidal

Junts pel Sí i la CUP van vetar ahir les sol·licituds de compareixences de l´oposició pel cas Santi Vidal, com la dels consellers d´Exteriors, Raül Romeva, de Justícia, Carles Mundó, de Governació, Meritxell Borràs, d´Interior, Jordi Jané, i de Presidència, Neus Munté, a més de la del mateix exjutge i exsenador d´ERC.

Abans de la compareixença del vicepresident i conseller d´Economia, Oriol Junqueras, a la Comissió d´Afers Institucionals (CAI) del Parlament per donar explicacions sobre el «cas Vidal», es va procedir a votar les compareixences que havien sol·licitat els grups de l´oposició de diversos consellers i d´alts càrrecs, com Carles Viver Pi-Sunyer, a més de la del propi exjutge i exsenador.

Com estava previst, JxSí i la CUP es van aliar votant en contra de totes peticions de compareixences presentades per C´s i PSC en la CAI al·legant que era «suficient» amb la compareixença d´ahir del vicepresident català i líder d´ERC, que sí que va ser aprovada per unanimitat per tots els grups.

El diputat de la CUP Carles Riera va argumentar que Junqueras ja va oferir explicacions «adequades» en l´últim ple del Parlament, i que la compareixença d´ahir, també en qualitat de líder d´ERC, era «consistent i suficient» per aportar «més claredat i transparència» en el cas, pel que no eren necessàries les compareixences d´altres membres del Govern.

En canvi, la resta de l´oposició va assenyalar que les explicacions que pogués donar el vicepresident i conseller no eren suficients, ja que les declaracions de Vidal afecten diverses conselleries del Govern i, davant el veto a la compareixença del mateix president de la Generalitat, Carles Puigdemont, han de ser els consellers els que aclareixin les controvertides afirmacions de Vidal.