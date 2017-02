Mas: l'estat ha incorregut en «il·legalitats grosses» en l'Operació Catalunya

L´expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha acusat aquest dijous el govern espanyol i "determinats estaments" de l´Estat espanyol d´intentar presentar la situació a Catalunya com "quelcom que tendeix a la violència" per "crear un marc mental que justifiqui la intervenció de l´Estat". "Estan preparant el caldo de cultiu per poder intervenir", però "menteixen" perquè "el sobiranisme català s´ha expressat amb u to absolutament cívic i pacífic". Mas ha recordat la "guerra bruta" de l´Estat contra el sobiranisme, com l´Operació Catalunya. "És una guerra bruta il·legal, perquè estan cometent il·legalitat grosses, i afortunadament hi haurà una comissió d´investigació al Congrés que aportarà llum", sobre les informacions que posen manifest que "determinats estaments del govern i de l´Estat espanyol estaven conxorxats a través de guerra bruta cometent il·legalitats manifestes amb l´únic propòsit de perseguir idees democràtiques i sobretot intentar eliminar els que les hem defensat.

"Estan intentant crear el marc mental que a Catalunya es tendeix a la violència i a l´agressió –quan l´estan practicant ells- per després poder intervenir i justificar una possible intervenció de l´Estat a Catalunya que evidentment seria rebutjada molt majoritàriament per la societat catalana", ha dit Mas.

Segons l'expresident, cal "combatre" aquest plantejament de l´executiu espanyol perquè "si algú està actuant amb agressió és precisament el govern espanyol i el PP", i "si algú està fent guerra bruta il·legal perseguint idees i persones és el govern espanyol, el PP i determinats estaments de l´Estat espanyol".

L´expresident de la Generalitat ha posat com a exemple el cas de la Fiscal en cap de Barcelona, Ana Maria Magaldi, que "s´ha dedicat a explicar aquest clima de violència quan, en definitiva, es pot comprovar per les imatges que més enllà d´un insult reprovable no hi havia cap agressió ni perill d´agressió".

"Presentar això com que el clima que hi ha a Catalunya és un clima d´agressió i violència és una enorme mentida i una manera d´aprofitar-ho per justificar una intervenció de l´Estat", ha dit.

Mas també ha assegurat que el govern espanyol "s´equivoca" en no considerar la Generalitat com un interlocutor vàlid. "Sempre diuen que sempre tenen un tarannà democràtic, però obliden que el Parlament actual es va constituir després d´unes eleccions on va participar el 75% de la població que va donar majoria absoluta a favor de la independència?" ha preguntat. Segons Mas, aquesta és una "prova més" de la manca de tarannà democràtic del govern espanyol.

Mas ha fet aquestes manifestacions abans d´oferir una conferencia amb el títol "Catalunya i la UE al Segle XXI" a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Madrid, on ha explicat la situació política a Catalunya, la seva relació amb l´Estat i les sortides polítiques. Abans d´aquesta conferència ha intercanviat unes paraules amb una estudiant de Dret, que li ha preguntat que cal fer per millorar el clima entre Catalunya i Espanya.

També en declaracions als mitjans, Mas ha assegurat que "el president Rajoy ens té acostumats des de fa mesos a dir que ell ni pot ni vol resoldre el tema del referèndum a Catalunya, i no vol, és veritat, però pot". "És insòlit que el admeti que el principal problema que té és Catalunya, i que no faci absolutament res per intentar resoldre aquest problema sabent que el 80% de la societat catalana vol un referèndum", ha dit.

En aquest sentit ha preguntat que "si un 80% de la societat catalana no és suficient perquè Rajoy comenci a escoltar i a dialogar seriosament, i no només de façana, que més cal fer?" ha preguntat. Amb aquest actitud, ha dit, Rajoy està "agreujant" la situació i fa més difícil trobar una sortida.

Mas també ha respost les manifestacions del ministre de Justícia, Rafael Catalá, que ha assegurat que el discurs independentista xoca "amb els principis de llibertat i democràcia". Segons l´expresident de la Generalitat "els tribunals en el tema de la sobirania catalana sobren completament". "És un immens error que en contes de fer política el PP i el govern espanyol es dediquin simplement a utilitzar els tribunals i a pressionar en moltes ocasions la Fiscalia perquè actuï".

Segons Mas, ho fan així perquè no tenen cap idea concreta sobre com seduir la societat catalana. "Simplement van amb aquest to de l´´ordeno i mando´, imperialista, que al final és amenaçador i que en últim terme no resol res, sinó que agreuja la situació". També ha afirmat que les manifestacions del govern espanyol vinculant l´independentisme amb una manca de llibertat és "mentir directament". "Si alguna cosa té el procés polític és que aspira a la llibertat que coarta l´Estat espanyol amb les seves amenaces i coaccions".