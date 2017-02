L'oposició insta Junqueras a denunciar l'exjutge Santi Vidal si aquest va mentir

L´oposició va instar ahir el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, a denunciar l´exsenador d´ERC Santi Vidal per haver imputat al Govern «delictes molt greus» si, com va apuntar el vicepresident i conseller d´Economia en la seva compareixença al Parlament, l´exjutge va mentir en les seves polèmiques afirmacions.

Junqueras va comparèixer ahir a la comissió d´Assumptes Institucionals (CAI) del Parlament per donar explicacions sobre les declaracions de Santi Vidal en les quals va afirmar que el Govern català disposava «il·legalment» de dades fiscals dels catalans.

El vicepresident va negar categòricament les afirmacions de Vidal, però els partits van donar a aquest desmentit un grau de veracitat diferent. En el que sí que van coincidir els grups de l´oposició és a recriminar a Junqueras que el Govern no hagi presentat una denúncia per «injúries», «difamació» i «calúmnies» contra l´exsenador d´ERC si les seves afirmacions són falses, ja que en elles ha imputat «delictes molt greus» a l´executiu català i s´«ha qüestionat la seva bona actuació».

«Segons vostè, Vidal és un mentider. Va tenir un atac de bogeria i va estar 3 mesos mentint en actes organitzats per vostès -per ERC-. (...). No m´ho crec. Si Vidal és un mentider, vagi aquesta mateixa tarda a denunciar-lo per injúries i calúmnies contra el Govern i no es quedi amb els braços plegats. Si no ho fa, C´s no el creurà», li va etzibar el diputat de C´s Fernando de Páramo. En un segon torn de rèplica, Junqueras va evitar aclarir si el Govern presentarà una demanda contra Vidal.

Tant la diputada del PSC Alicia Romero com el de CSQP Joan Coscubiela van invitar també al Govern a denunciar a Vidal. Coscubiela va emmarcar les afirmacions de Vidal: «Creiem que no anava per lliure, sinó desenvolupant un guió fet per vostè, fins que, mala sort, el van enganxar». «És una monumental estafa política» amb la qual, a més, «ha fet molt de mal» al dret a decidir dels catalans, va postil·lar el diputat.

Després d´escoltar les explicacions del vicepresident, el diputat del PPC Alejandro Fernández va vaticinar que quan avancin les investigacions sobre el cas aquest serà «el seu Watergate particular», cosa Junqueras va respondre que qui té «enorme experiència en gestió de Watergates» és el PP.

El diputat de la CUP Carles Riera va titllar d´«errònies» i «excèntriques» les paraules de Vidal, i gual que el diputat de JxSí Roger Torrent, qui va recordar que Vidal va admetre el seu error dimitint, i va deixar clar que les afirmacions «en cap cas s´ajusten a la realitat».



Junqueras defensa l´ATC

En paral·lel, Junqueras va admetre que els dubtes que han generat les declaracions de Vidal han fet mal al Govern i als professionals de l´Agència Tributària de Catalunya (ATC). Va defensar «l´absoluta professionalitat» del personal de l´ATC que té «la gran responsabilitat de protegir les dades perquè ningú en faci un ús indegut» i va recordar que s´està fent una auditoria per demostrar que «tot s´està fent correctament». A més, va reiterar que el Govern té les dades dels impostos dels quals té competències: els impostos propis i els impostos cedits per l´Estat.



La compareixença de Salvadó

Qui també va comparèixer va ser el secretari d´Hisenda del departament d´Economia i Hisenda, Josep Lluís Salvadó, qui va assegurar que l´actuació del Departament i de l´Agència Tributària de Catalunya es desplega dins del marc de les competències que té la Generalitat i això vol dir que l´Agència «fa el que fa i no el que algú diu que fem». Salvadó va afegir que «per tant, les declaracions de Santiago Vidal no són correctes» i va afegir que «mai a la vida he parlat de bases de dades fiscals amb el senyor Santiago Vidal».

A insistència dels diputats per demanar les raons que justificaven no denunciar a Vidal, Salvadó va dir que els serveis jurídics del Departament han estudiat les declaracions de Vidal i han arribat a la conclusió que «no hi ha base jurídica» per presentar la denúncia.



Possible comissió d´investigació

Mentrestant, C´s, PSC i PPC estudien forçar una comissió d´investigació al Parlament sobre el «cas Vidal», segons van indicar fonts de les tres formacions després de la compareixença de Junqueras. El PSC ja havia anunciat dimarts que si es bloquejaven les compareixences que havia demanat de diversos consellers i del mateix Vidal, com va passar, impulsaria la comissió d´investigació.

Des de Ciutadans també havien amenaçat amb aquesta via, mentre que el PPC havia demanat en un primer moment un ple monogràfic sobre la qüestió però estaria estudiant ara aquesta proposta. Segons el reglament del Parlament de Catalunya, una comissió d´investigació s´ha de crear si és demanada per tres grups parlamentaris i, això si, tenint en compte també que només hi ha una proposta vinculant l´any.