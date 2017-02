El PDeCAT troba «sorprenent» que l´Estat busqui altres interlocutors

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va veure ahir «sorprenent» que el Govern central dirigeixi el diàleg a interlocutors diferents de la Generalitat. La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va assegurar dimarts, després de la decisió del Constitucional (TC) d'anul·lar la resolució sobre el referèndum, que «és temps de canviar de dinàmiques» i va indicar que cal deixar de veure la Generalitat com l'únic interlocutor possible, perquè hi ha «molts governs» i «moltíssimes institucions» a Catalunya que volen «treballar per la centralitat», va dir.

Per a Pascal, que la vicepresidenta espanyola digui això és «sorprenent» per una qüestió de «lleialtat institucional», ja que seria «artificial» que no hi hagués diàleg entre ministres i consellers.

«Una altra cosa és que l'interlocutor no li agradi, i no li hem d'agradar molt, però nosaltres no ens devem a ella, sinó al poble de Catalunya, que ens ha votat», va dir en els esmorzars informatius de Fòrum Europa Tribuna Catalunya. En tot cas, va subratllar que seguiran «asseguts a la taula» de la negociació, encara que «de moment no hi hagi ningú» a l'altra banda. Pascal va negar que donin per perduda l'entrevista a la qual es van emplaçar Puigdemont i Rajoy, malgrat que «a l'altra banda hi hagi un silenci estrepitós» i no s'hagi fixat encara data.

Pascal va insistir que Catalunya «s'ha guanyat el dret a la bilateralitat» i va afirmar que, com partit, estarien «encantats» d'acudir a la Delegació del Govern a Barcelona si els cita Santamaría, com ja va fer amb el PSC i C's.

Per la seva part, el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va mantenir ahir la seva primera reunió oficial amb l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, una reunió que s'emmarca dins de la voluntat de mantenir «una relació permanent, constant i fluida amb els representants dels ajuntaments, de manera prioritària amb les quatre capitals catalanes», segons va explicar. El delegat va afegir que «la mà segueix estesa per dialogar amb el Govern de la Generalitat i la resta d'administracions públiques de Catalunya».

Hi ha molts aspectes, va recordar, que la resolució depèn de què les diferents administracions implicades treballin «braç a braç, amb esperit de col·laboració».

El fet que existeixi una relació «fructífera i positiva», va continuar, amb institucions com la Paeria pot ajudar a agilitar qüestions en les quals el Govern d'Espanya té competències o capacitat d'incidència, com ara les relatives a infraestructures o turisme.



Rèplica de Puigdemont

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va acusar el Govern espanyol d'«incomplir la Constitució» per buscar d'altres interlocutors «al marge» de la Generalitat i va denunciar també el «flirteig constant» de l'Estat als «confins de les costures democràtiques». En un debat a Barcelona amb la diputada de la CUP Anna Gabriel, la cupaire va mostrar el seu desacord amb què s'hagi d'anar a «mendicar» al Govern del PP, ja que Catalunya és «subjecte polític» i té «dret a l'autodeterminació». En tot cas, Puigdemont va definir-ho com a «deserció» del Govern espanyol, amb el qual no ha arribat a negociar el referèndum. Va criticar que l'Estat està «incomplint la Constitució» quan diu que interlocutarà «al marge del seu representant ordinari» a Catalunya, que és la Generalitat.