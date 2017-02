Primeres proves de connectivitat amb tecnologia 5G a Catalunya

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha participat aquest dijous en la primera prova de connectivitat 5G a les instal·lacions del complex tecnològic SERTRAM ubicat a la nova are@8, una de les principals àrees tecnològiques i industrials del sud d´Europa, que s´ha desenvolupat al costat de la Fira i el Mobile World Congress, a cavall entre Barcelona i l´Hospitalet. Aquesta prova, que ha ofert Itconic i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, obre la porta a l´ús d´una tecnologia necessària per als nous dispositius intel·ligents i l´IoT (Internet of Things), que necessiten el desplegament de la tecnologia 5G i un ample de banda que arribi als 10Gb per segon.

El president Puigdemont ha valorat que el 5G permetrà una via d´accés a través d´internet a millors serveis en l´àmbit de la sanitat, l´educació, la cultura o les oportunitats laborals i ha afirmat que disposar d´aquesta tecnologia és un pas més per avançar en la quarta revolució industrial. El cap del Govern ha apuntat que Catalunya "lidera" els canvis que s´estan produint al voltant d´aquesta nova era industrial i que l´àrea metropolitana de Barcelona és un important ´hub´ de coneixement en aquest camp.

Durant l´acte, a més de la prova de connectivitat 5G, l´empresa TechData, ubicada a l´are@8, ha fet una demostració de solucions IoT. Concretament, ha presentat un sistema d'identificació i traçabilitat de productes basat en tecnologia d'identificació per radiofreqüència (RFID). Aquest sistema monitoritza els productes que surten d´una fàbrica fins que arriben al consumidor final a la botiga, assegurant així el control del producte en tota la cadena logística.



L´are@8 i la reindustrialització digital



L´are@8 es troba en una ubicació estratègica donada la proximitat amb el recinte de Fira de Barcelona-Gran Via, el polígon de la Zona Franca i el Port de Barcelona. És una zona de connectivitat única per la seva proximitat al punt neutre d´internet, que connecta amb gran part de les xarxes d'operadors i proveïdors de continguts i de serveis d´internet a través de la Meet-Me Room de l´empresa de data centers neutrals Itconic. En aquest espai, on les empreses poden escollir qualsevol dels operadors per assolir la màxima velocitat, conviuen grans proveïdors amb empreses i ´startups´ que tenen accés a la connexió i tecnologia més avançada.