El tribunal paralitza el nou concurs municipal de la llum de Barcelona

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), organisme tècnic independent adscrit a la Generalitat, ha acceptat la mesura cautelar plantejada per Endesa perquè l'Ajuntament de Barcelona no pogués resoldre demà el concurs d'adjudicació del nou contracte elèctric municipal. El consistori no hauria presentat la documentació requerida pel tribunal. L'òrgan ha paralitzat el procediment fins a la resolució del recurs estimant que podrien derivar-se «perjudicis de difícil o impossible reparació en cas de continuar el procediment».

L'Ajuntament, que ha demanat aixecar la suspensió, va posar a licitació el contracte per l'enllumenat públic per 65 milions d'euros, però Endesa i Gas Natural, no s'hi van presentar i van recórrer. Les companyies van dir que no optaven al contracte perquè el consistori no havia aclarit el contingut del conveni sobre pobresa energètica inclòs a les clàusules.