Villarejo a Josep Pujol: «Us fotrem per instrucció directa del ministre de l'Interior»

El diari ´Público´ ha difós una part de l´enregistrament de la declaració del tercer dels fills de Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola, a l´Audiència Nacional del novembre del 2015 en què assegura que el comissari Villarejo li va dir que l´exministre de l´Interior, Jorge Fernández Díaz, havia donat la "instrucció directa" de "cuinar la informació" sobre la família Pujol per anar contra ells "pel tema independentista". "La informació s´ha cuinat per tenir una causa aquí i per poder-vos fotre, perquè nosaltres anem a per vosaltres pel tema independentista i això és una instrucció directa del ministre de l´Interior", va declarar Josep Pujol a l´Audiència Nacional, interrogat per la fiscal Belén Suárez.

Les ordres les donava el ministre Jorge Fernández Díaz a través del director adjunt operatiu (DAO), Eugenio Pino, l'aleshores el segon màxim responsable de la policia espanyola.

En la conversa amb Josep Pujol, Villarejo va parlar de la implicació en l´Operació Catalunya de la presidenta del PPC i secretària primera del Congrés, Alicia Sánchez-Camacho, i director del gabinet del president Rajoy, Jorge Moragas. El comissari també assenyala la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i també diu que que el diari El Mundo coordinava tot el procés amb la Moncloa.

Aquest dimecres, ´Público´ va assegurar que la presidenta del PPC i secretària primera del Congrés, Alicia Sánchez-Camacho, hauria estat l´encarregada de filtrar el material del primer informe amb el detall del contingut de la conversa amb l´exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez. Segons el rotatiu, Sánchez-Camacho hauria traslladat aquesta informació al Ministeri abans que Victoria Álvarez li expliqués al comissari Villarejo, que es feia passar per un periodista d´´El Mundo´. D´aquesta manera, segons afirma ´Público´, Sánchez-Camacho seria "l´única font possible" de l´inici de la denominada ´Operació Catalunya´.