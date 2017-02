La Guàrdia Civil detecta suborns de quatre constructores del TAV a alts càrrecs d'Adif

La Guàrdia Civil ha detectat suposades irregularitats en quatre constructores de l'AVE, que haurien regalat viatges, regals, cotxes cars, gasolina i reformes en domicilis a alts càrrecs d'Adif, segons ha informat aquest divendres 'El Periódico'. El dictamen està en mans de la jutge de Barcelona Silvia López Mejías, que investiga la presumpta malversació de fons públics i suborn en la construcció de la plataforma de l'AVE del tram Sagrera- Nus de la Trinitat. L'informe també menciona irregularitats en altres trams com Sant Andreu, el túnel de Sants, l'estació de Lleida i la línia de pas per Girona. Els agents creuen que aquesta malversació de fons podria haver generat un sobrecost en els preus finals de les infraestructures. Per la seva banda, 'El País' va més enllà i ha assegurat que els suborns no van limitar-se a Catalunya i que va estendre's a Galícia, Astúries, Euskadi i Castella i Lleó. A més, diu que també afecta una vintena d'infraestructures com carretes, ports i aeròdroms.

El frau s'ha fet a través de valoracions falses incrementades i en el preu de liquidació final i, segons 'El Periódico, s'haurien trobat documents que revelen aquestes manipulacions. Concretament, la Guàrdia Civil ha explicat que Corsan-Corviam, Copasa, Sacyr, i Acciona haurien pagat diversos viatges d'oci, majoritàriament a estacions d'esquí, a alts directius d'Adif i que el cost final dels viatges seria de 152.590 euros.