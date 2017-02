Mas acusa l'Estat de vincular Catalunya amb la violència per justificar «una intervenció»

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va acusar «determinats estaments de l'Estat espanyol» d'intentar presentar la situació a Catalunya com una cosa que tendeix a la violència i ho fan, va dir, per crear «un marc mental» que justifiqui la intervenció de l'Estat.

En declaracions als mitjans prèvies a una conferència sobre Catalunya a la Universitat Autònoma de Madrid, Mas va dir que, afortunadament, hi haurà una comissió d'investigació al Congrés que «traurà a la llum» que determinats estaments del Govern i de l'Estat estaven «d'acord en una guerra bruta cometent il·legalitats» per perseguir l'independentisme. Mas va insistir que el Govern de Rajoy prepara el «caldo de cultiu» per intervenir i aquí, va dir, «menteixen» perquè el sobiranisme català s'ha expressat amb un to cívic i absolutament pacífic.

«Si alguna cosa té aquest procés sobiranista -va dir- és que aspira a la llibertat que coarta contínuament l'Estat espanyol amb les seves amenaces i la seva guerra bruta». «Una guerra bruta que jo he patit directament», va afegir.

Mas va dir que el missatge principal avui és que Rajoy, no vol resoldre el problema català «però pot». «És completament insòlit» va dir, que reconegui que el principal problema polític que té Espanya és Catalunya «i no faci absolutament res» per intentar resoldre-ho «sabent, com sap, que el 80% de la societat catalana, estigui o no a favor de la independència, vol i exigeix un referèndum». Si un 80% no és suficient perquè comenci a escoltar i a dialogar, «què més cal fer?», es va dir.

Segons Mas, Rajoy està agreujant «encara més» una situació que podria tenir sortida, fins i tot pactada, i va titllar d'«immens error» que el PP i el Govern es dediqui únicament a utilitzar els tribunals i a pressionar la Fiscalia.

Per la seva part, el president del grup del PPC, Xavier Garcia Albiol, va dir que hi ha qui «desitja que l'exèrcit entri per la Diagonal per apropiar-se de les institucions catalanes» però «no passarà perquè no és necessari». «Sento defraudar la CUP, Mas i companyia però l'Estat, com que és democràtic i respecta la Constitució i l'Estatut, no necessita l'ús de la força. Hi ha instruments per fer respectar la llei de manera legal i pacífica», va reblar en roda de premsa.