Puigdemont: «Som aquí gràcies a la Muriel Casals»

El grup de Junts pel Sí va reunir ahir unes 250 persones al Paranimf de la UB en record a Muriel Casals un any després de la seva mort. El Govern, amb el president Carles Puigdemont al capdavant; la presidenta del Parlament; i diputats de JxSí, CSQP i la CUP no van voler faltar a l'emotiu acte conduït per Lluís Llach i Sílvia Bel. En la seva intervenció, Puigdemont va dir que «som aquí gràcies a Muriel Casas» i «si fallem per manca de coratge, totes les Muriels que ens han dut fins aquí, sí que tindran dret a inhabilitar-nos», va apuntar el president.