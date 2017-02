Puigdemont: "La llei ha de condemnar delinqüents, no encotillar drets"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest divendres al vespre que "la llei ha d'estar al servei de les persones, per empresonar delinqüents i castigar-los, però no per encotillar drets". Puigdemont ha exemplificat que fa 50 anys el divorci no era legal, però sí un dret democràtic, o fa 25 anys els homosexuals no es podien casar ni adoptar nens, mentre que ara és legal negar l'assistència sanitària a immigrants sense papers, cosa que són drets democràtics. En canvi, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, en el mateix acte, la festivitat dels advocats de Barcelona, ha dit que "tots els advocats tenen la missió de defensar l'estat de dret, com ho fa el Tribunal Constitucional i tots els membres del poder judicial i de la fiscalia". "Cap de nosaltres estem per sobre de la llei, som responsables de complir-la, sobretot els polítics", ha reblat.

En el discurs que ha tancat l'acte institucional de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, Puigdemont ha opinat que "davant del dubte", la llei no pot encotillar drets, sinó que "s'ha de decantar pel ciutadà". Per això, ha agraït als lletrats la seva feina, per "donar esperança" a moltes persones que l'han perdut. "Gràcies a l'actitud de molts advocats es poden superar alguns problemes de legalitats que constrenyen drets, com les clàusules sòl, els desnonaments, els abusos de les companyies energètiques, els drets dels immigrants i dels refugiats o la llibertat d'expressió i el dret a l'autodeterminació", ha dit, frase que aixecat força aplaudiments i alguns tímids xiulets.

Per això, ha posat d'exemple diversos "drets democràtics" que fa uns anys o encara ara no són legals, com el divorci, el matrimoni i l'adopció per part d'homosexuals, el canvi de sexe, el tall de subministrament energètic a famílies pobres o l'assistència sanitària a immigrants irregulars.



"Sense independència judicial no es pot respectar l'estat de dret"



En aquest mateix sentit, també ha dit que perquè hi hagi justícia hi ha d'haver "independència judicial en la seva totalitat". "Hi ha preocupació, no només aquí, en molts sectors, i faria bé tothom que té responsabilitats de preocupar-se molt, perquè sense independència judicial no hi ha justícia, i sense justícia no hi pot haver respecte a l'estat de dret".

Així mateix, ha dit que els advocats són una "peça clau" perquè es faci justícia a la societat. Per facilitar la seva feina, Puigdemont ha repassat les lleis aprovades pel Parlament i els recursos aportats pel Govern als jutjats. El president ha estat molt aplaudit quan ha reclamat, en castellà, al ministre Catalá que els 60 milions d'euros recaptats anualment per l'estat en taxes judicials a Catalunya reverteixin als jutjats catalans, ja que ara no ho fa ni un sol euro.

Abans que parlés Puigdemont ho ha fet el ministre, parcialment en llengua catalana, per dir que l'ICAB defensa l'estat social i democràtic de dret, protegits per la Constitució, i l'Estatut, que "són expressions legals de l'estat de dret, com els tractats europeus". Així, ha afegit que "tots els advocats tenen la missió de defensar l'estat de dret, com ho fa el TC i tots els membres del poder judicial i de la fiscalia".

Catalá ha dit que "ningú és una illa completa en si mateix, tothom forma part d'un continent". "El problema no és la diferència de parers sobre un assumpte", ha dit, sinó que "ningú està per sobre de la llei, i tothom és responsable de complir-la, sobretot els polítics". Catalá ha acabat el seu discurs apel·lant un cop més al "diàleg i al consens" per fer front als problemes i divergències.

En una atenció als mitjans en acabar l'acte, Catalá ha assegurat que la reivindicació de Puigdemont de la independència judicial li ha semblat una "frase rodona, molt bona". "Em sembla molt bé que tots els responsables de les institucions polítiques reivindiquem i posem en valor la independència judicial, que és un valor i un pilar de l'estat de dret", ha assegurat. "Reconèixer que els jutges han d'actuar amb absoluta independència en aplicació de la llei em sembla una frase rodona, molt bona", ha reblat.

El ministre de Justícia ha definit el dret com una eina al servei de la llei dels ciutadans i creu que "en aquest moment polític" el diàleg i el consens seran les fórmules per arribar a "un gran acord". Al seu entendre, però, el "millor missatge de diàleg" és donar resposta als problemes dels catalans: "de diàleg i treball compartit, n'hi ha" tan amb el conseller de Justícia, Carles Mundó, com entre altres departaments", ha assegurat Catalá.