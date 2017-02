El TC creu que el Parlament té la voluntat de seguir amb el procés al marge de la llei

La interlocutòria del Tribunal Constitucional (TC) que es va fer pública ahir argumenta la decisió d'anul·lar la proposta de resolució sobre el referèndum unilateral i el procés constituent assegurant que «no hi ha més legitimitat que la legalitat constitucional».

El TC va acordar el 14 de febrer per unanimitat anul·lar la resolució del Parlament que preveia una futura convocatòria d'una consulta. El TC també va acordar denunciar davant el fiscal a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la Mesa, per haver-li desobeït en aprovar aquesta convocatòria.

La decisió del TC es va plasmar en una interlocutòria que, literalment, diu que «la voluntat del Parlament de Catalunya d'eludir els procediments de reforma constitucional per dur endavant el seu projecte polític de desconnexió de l'Estat espanyol» suposa «intentar una inacceptable via de fet». «El Parlament de Catalunya no pot desconèixer que la Comunitat Autònoma de Catalunya no té competències per convocar i celebrar un referèndum», diu.

En aprovar la resolució impugnada, el Parlament de Catalunya «ha desatès les reiterades advertències d'aquest Tribunal» i ha apel·lat, «una vegada més, a una entesa del principi democràtic objectivament contrari a la Constitució», afegeix la interlocutòria.

D'aquesta manera, continua la sentència, el Parlament confirma «la seva antijurídica voluntat de continuar amb el procés constituent a Catalunya al marge de l'ordenament constitucional i sense supeditar-se a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol i en particular d'aquest Tribunal Constitucional». Això suposa «intentar una inacceptable via de fet (incompatible amb l'Estat social i democràtic de Dret que proclama en l'article primer de la Constitució) per reformar la Constitució al marge d'ella o aconseguir la seva ineficàcia pràctica», assegura.

D'altra banda, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va insistir ahir a reclamar més diàleg per solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya però va assegurar que tenen estudiats «tots els escenaris» amb Catalunya i que no improvisaran un tema «tan important» com és el del referèndum.



Les declaracions de Catalá

Sobre l'anul·lació de la resolució per a la celebració d'un referèndum Catalá confia que el Govern respectarà la sentència: «Compliran la sentència del Tribunal Constitucional i no es produirà cap referèndum», va dir el ministre en declaracions a la Ser.

«És inimaginable pensar que cap responsable públic incomplirà la Constitució i no passarà res. Això no pot passar», va etzibar. Catalá va qualificar el procés català com un «problema polític greu que no es resol dient que hi haurà un referèndum sí o sí, la democràcia està malalta o que es posen les urnes a la presó». «Aquests tipus de discursos són molt contraris als principis de llibertat i democràcia», va afegir el ministre.

Amb tot, Catalá va deixar clar que «no sobra cap tribunal» en la solució al problema entre Catalunya i l'Estat. «Apliquen la llei i ens donen confiança», va reblar.