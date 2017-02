Villarejo a Josep Pujol: «Us fotrem per instrucció directa del ministre de l'Interior»

El diari Público va difondre una part de l'enregistrament de la declaració del tercer dels fills de Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola, a l'Audiència Nacional del novembre del 2015 en què assegura que el comissari Villarejo li va dir que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, havia donat la «instrucció directa» de «cuinar la informació» sobre la família Pujol per anar contra ells «pel tema independentista». «La informació s'ha cuinat per tenir una causa aquí i per poder-vos fotre, perquè nosaltres anem per vosaltres pel tema independentista i això és una instrucció directa del ministre de l'Interior», va declarar Josep Pujol a l'Audiència Nacional, interrogat per la fiscal Belén Suárez.

Les ordres les donava el ministre Jorge Fernández Díaz a través del director adjunt operatiu (DAO), Eugenio Pino, l'aleshores el segon màxim responsable de la policia espanyola. En la conversa amb Josep Pujol, Villarejo va parlar de la implicació en l'operació Catalunya de la presidenta del PPC i secretària primera del Congrés, Alicia Sánchez-Camacho, i director del gabinet del president Rajoy, Jorge Moragas. El comissari també assenyala la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i també diu que que el diari El Mundo coordinava tot el procés amb La Moncloa.

Dimecres, Público va assegurar que Sánchez-Camacho hauria estat l'encarregada de filtrar el material del primer informe amb el detall del contingut de la conversa amb l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez. Segons el rotatiu, la presidenta del PPC hauria traslladat aquesta informació al Ministeri abans que Victoria Álvarez li expliqués al comissari Villarejo, que es feia passar per un periodista d'El Mundo. Així, segons afirma Público, Sánchez-Camacho seria «l'única font possible» de l'inici de la denominada operació Catalunya.