L'Estat aposta per «parlar més» abans de la reunió entre Rajoy i Puigdemont

El govern espanyol ha apostat per «parlar més» abans de la reunió entre el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el del Govern, Carles Puigdemont, per tal de recuperar la «confiança». En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el portaveu de l´executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va apuntar que el propi Rajoy ja va advertir que les converses «no s´han de fer a plena llum del dia» i que «cal més diàleg abans de la trobada».

«La recuperació de la confiança requereix parlar més abans de produir-se el diàleg», va resumir en ser preguntat sobre la data de la reunió que ha de tenir lloc entre Rajoy i Puigdemont. De Vigo va reiterar l´oferta de diàleg al Govern per tal de tractar els 45 punts d´incompliments que els va fer arribar l´executiu català, tot i apuntar que semblen «oblidats».

Així, va lamentar un cop més que Puigdemont va tenir una «ocasió esplèndida» en la Conferència de Presidents que es va fer el 17 de gener i va recordar que no es va poder portar a terme per «l´absència» del president català.

En aquest sentit, va dir al govern català que és millor anar a Madrid a tractar les qüestions que també afecten a Catalunya «que no anar a Brussel·les», al temps que va defensar que el posicionament de diverses institucions europees sobre la celebració d´un referèndum d´autodeterminació ha estat «clar» en diverses ocasions.

De Vigo va assegurar que l´oferta de diàleg del govern espanyol és «permanent», ja que tenen la «convicció» que és el camí per trobar una solució. El ministre va dir que el diàleg ha de ser «dins la llei» i va reclamar que les institucions «estiguin al servei dels catalans» i es treballi per restablir la convivència i la «confiança perduda dins del marc democràtic, que és el legal». El portaveu va expressar la seva preocupació perquè la política catalana està marcada per l´«extremisme» de la CUP.

El portaveu es va limitar a fer referència a la sentència del Constitucional (TC) que aquesta setmana ha anul·lat la resolució de JxSí i la CUP sobre el referèndum unilateral però no la va valorar. a.

Per últim, va instar l´expresident Artur Mas a que si ell, o qualsevol altra persona, si té una oferta o proposta per trobar una solució al conflicte entre els dos governs que la presenti. «Si té alguna idea o alguna proposta, estarem encantats d´escoltar-la», va declarar.

Sobre Mas, també va dir que el que va succeir la setmana passada és que va haver d´anar a un judici oral i va reivindicar que no s´ha de veure com una cosa «anormal». «Els responsables polítics hem de donar més exemple que altres i quan ens criden els jutges a declarar hi hem d´anar amb tota naturalitat», va sentenciar.