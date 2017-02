Un multitudinària 'marea blava' clama perquè Catalunya sigui terra d'acollida de refugiats

La manifestació ´Volem acollir´, caminant per la Via Laietana.

La manifestació ´Volem acollir´, caminant per la Via Laietana. ACN

Milers de persones omplen aquest dissabte el centre de Barcelona per reclamar que Catalunya sigui terra d´acollida de refugiats. Una setmana després del concert multitudinari al Palau Sant Jordi, la campanya unitària ´Casa Nostra, Casa Vostra´ culmina amb aquesta ´marea blava´ –que farà un recorregut des la plaça Urquinaona fins a la Barceloneta, al peu del mar Mediterrani- per exigir que s´acabin les "excuses" i arrencar el compromís de totes les institucions amb l´acollida. La mobilització pretén ser la més gran d´Europa a favor dels refugiats amb l´objectiu de forçar un canvi global de les polítiques de fronteres i de refugi. Prop de 70.000 persones han signat el manifest i fins a 1.200 entitats s´han adherit a la manifestació, que comptarà amb una nodrida representació institucional, política, cultural i de la societat civil catalana.

La marxa insta el govern espanyol a complir la legalitat internacional i els compromisos d´acollida, i apel·la les institucions catalanes a donar una resposta "clara i contundent" a la crisi del refugi que viu Europa. El missatge és ben clar: "Volem acollir", i el lema de la capçalera de la marxa, portat per un grup de persones migrants- també ho és: "Prou excuses!". De fet, el manifest de ´Casa Nostra, Casa Vostra´ demana al Govern que realitzi "les accions necessàries" per acollir un mínim de 4.500 refugiats a Catalunya. I es recorda a l´Estat que es va comprometre a acollir-ne 10.700 però que de moment només n´ha admès uns exigus 687. Al darrere de la marxa, una altra pancarta amb l´eslògan "No més morts. Obrim fronteres!" obre un bloc d´organitzacions socials que treballen migració i refugi. I un tercer bloc aplega entitats de la societat civil, amb la pancarta "Catalunya, terra d´acollida".

Al darrere, hi ha persones migrants, un bloc juvenil, i un grup de la Xarxa Educativa, que, en els últims mesos, ha portat a les escoles el clam per l´acollida i ha mobilitzat la comunitat educativa i les famílies.

El tancament: l´Astral i la Fura dels Baus

La manifestació ´Volem Acollir´ està previst que arribi a les 18 hores al parc de la Barceloneta. Allà, hi haurà una escenografia muntada per la Fura dels Baus, que va ser la responsable també de la del gran concert del Palau Sant Jordi. I, al port, hi haurà atracat el veler Astral, de Proactiva Open Arms. Intervindrà la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, i hi haurà parlaments de dues persones refugiades: Dara Ljubojevic, que va arribar a Catalunya durant la guerra dels Balcans, i Meera Zaroor, que va venir de Síria ara fa tres anys. L´acte de tancament el presentarà la periodista Mònica Terribas. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, està previst que rebi a les 20 hores al Palau de la Generalitat els membres de l´organització de la campanya ´Casa Nostra, Casa Vostra´.