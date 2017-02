Clam per l'acollida de refugiats

Una marea blava en suport de l'acollida de refugiats va omplir Barcelona ahir a la tarda, en la mobilització més gran d'Europa pel dret al refugi, tal com van afirmar els organitzadors. Els responsables de la campanya Casa nostra, Casa vostra van elevar a mig milió els participants en l'acte per exigir a les autoritats espanyoles i europees més compromís en l'acollida dels refugiats que fugen de conflictes bèl·lics als seus països. En canvi, la Guàrdia Urbana va xifrar els assistents en 160.000.

A les 4 de la tarda, desenes de milers de persones es van concentrar i van desbordar els límits de la plaça Urquinaona de la capital catalana, el punt d'inici de la marxa convocada amb el lema «Volem acollir». La capçalera de la manifestació, que va tenir el suport de la majoria de partits polítics, sindicats i de nombroses entitats socials, exhibia pancartes amb les proclames «Catalunya, terra d'acollida» i «Prou excuses! Acollim ara!», mentre que una altra situada al final clamava: «No més morts! Obrim fronteres!». De les comarques de Girona es van desplaçar set autocars amb centenars de persones, a les quals es van afegir nombrosos gironins que hi van anar per mitjans propis.

L'ambient de la manifestació va ser eminentment festiu i familiar. El color blau de les pancartes i de milers de cartolines amb els lemes promoguts per Casa nostra, Casa vostra va predominar per sobre d'altres banderes, en una corrua de 2,5 quilòmetres animada per grups de dinamització i musicals. Els primers manifestants van arribar al final del recorregut una hora i mitja després d'haver-se iniciat la marxa, quan altres participants encara no havien començat a caminar. La capçalera va topar en el seu recorregut cap al mar, per Via Laietana, amb molts manifestants que anaven en sentit contrari per unir-s'hi, pel que van quedar al davant i van ser els primers a arribar a la platja de la Barceloneta. Aquí, la companyia La Fura dels Baus va realitzar una performance, en la que es van situar unes armilles salvavides entre la sorra. Poc després, el veler Astral, de l'ONG Proactiva Open Arms, va participar en la simulació d'una operació de salvament de nàufrags que es va desenvolupar entre els aplaudiments dels assistents. El lloc escollit va el costat del mar per denunciar que més de 5.000 persones van morir l'any passat al Mediterrani mentre intentaven buscar refugi a Europa.



L'incompliment dels estats

Posteriorment, es va llegir un manifest que va recordar que, el 2015, l'Estat «es va comprometre a rebre 10.772 persones refugiades en un termini de 2 anys» i va denunciar que «aquest compromís s'està incomplint». «D'aquesta manera –van afirmar– el Govern espanyol, conjuntament amb d'altres estats europeus, vulneren sistemàticament el dret internacional». El manifest va acabar animant la ciutadania «a organitzar-se, a mobilitzar-se i a fer sentir la seva veu per aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d'actitud de les institucions en relació amb l'anomenada 'crisi migratòria' que actualment viu el Mediterrani».

Al final de la manifestació i mitjançant un comunicat, Casa nostra, Casa vostra va destacar que la ciutadania de Catalunya ha respost «massivament» a la seva crida i va afirmar que la mobilització ha llançat un «potent missatge contra la política europea de fronteres». El coordinador de la campanya, Rubén Wagensberg, va celebrar l'èxit de la convocatòria i va exigir a la Unió Europea que els diners públics «es deixin de gastar en tanques per a les fronteres» i s'orientin els recursos a ajudar «les persones que necessiten refugi».