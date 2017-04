Com evitar un nou 'via crucis' a l'operació tornada

Durant la tarda del diumenge 16 d´abril i tot el dilluns 17, en aquesta segona fase de la Setmana Santa, es desenvoluparà l´operació tornada. Es preveu que uns 620.000 vehicles retornin a Barcelona i la seva l´àrea d´influència. Amb l´objectiu de reduir les congestions i millorar al màxim la circulació als eixos que registraran més volum de circulació, s´han establert mesures especials de regulació del trànsit.

Així mateix, davant la previsió de complicacions viàries destacades per l´elevat volum de vehicles, el Servei Català de Trànsit demana als conductors que extremin la prudència i no abaixin la guàrdia al volant, tant en viatges llargs per vies principals com en trajectes curts en vies conegudes.

Retorn 2a fase: diumenge 16 d´abril

DIA VIA SENTIT TRAM TIPUS DE MESURA DIUMENGE 16/04 C-16 Sud BALTARGA Carril d´incorporació C-16 Sud CERCS – BERGA Cancel·lació carril esquerre C-16 Sud BERGA SUD – BERGA CENTRE Carril addicional C-31 Sud Rotondes LA NÀUTICA i LES OVELLES Inversió prioritats C-65 Nord Variant de CASSÀ DE LA SELVA Inversió prioritats rotondes AP-7 Sud MAÇANET – Peatge LA ROCA Carril sentit contrari AP-7 Nord VILAFRANCA – Peatge MARTORELL Carril sentit contrari AP-7/B-23 Sud Peatge MARTORELL – BARCELONA (Av. Diagonal) Carril sentit contrari C-58cc Sud Bus VAO Obert a TOTS els vehicles C-17 Sud RIPOLL Actuació a les rotondes

Retorn 2a fase: dilluns 17 d´abril

DIA VIA SENTIT TRAM TIPUS DE MESURA DILLUNS 17/04 C-16 Sud BALTARGA Carril d´incorporació C-16 Sud CERCS – BERGA Cancel·lació carril esquerre C-16 Sud BERGA SUD – BERGA CENTRE Carril addicional C-55 Sud CASTELLGALÍ-MANRESA Cancel·lació carril esquerre C-65 Nord Variant de CASSÀ DE LA SELVA Inversió prioritats rotondes C-31 Sud Rotondes LA NÀUTICA i LES OVELLES Inversió prioritats C-32 Nord PEATGE VILASSAR-B20 Carril Sentit contrari AP-7 Sud MAÇANET – Peatge LA ROCA Carril sentit contrari AP-7 Nord VILAFRANCA – Peatge MARTORELL Carril sentit contrari AP-7/B-23 Sud Peatge MARTORELL – BARCELONA (Av. Diagonal) Carril sentit contrari C-32 Sud CASTELLDEFELS-CORNELLÀ Carril sentit contrari C-58cc Sud Bus VAO Obert a TOTS els vehicles C-17 Sud RIPOLL Actuació a les rotondes

