Un estranger insulta dues noies que es besaven al metro

Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per un presumpte delicte d'odi i discriminació contra un home estranger que ahir al migdia va ser retingut pels vigilants del metro de Barcelona després que insultés una parella de lesbianes que s'havien besat.



Els fets van succeir a dos quarts de quatre de la tarda quan E.L, de 32 anys, i la seva parella L.C., de 28, van agafar el metro a l'estació de Tetuan i dins del vagó es van fer un petó. Segons consta a la denúncia presentada per les dues dones, un home va interposar un braç entre elles per separar-les mentre es burlava i els feia gestos que no es besessin.



L'home els va dir en francès que era il·legal besar-se, a la qual cosa E.L. li va replicat en anglès que el que era il·legal era l'actitud que estava adoptant ell, que anava acompanyat de tres homes més. Davant d'això, segons la denunciant, l'home va anar «a pitjor i ha començat a cridar insults i amenaces» contra les dues dones, mentre els seus amics se'n reien.



Diversos dels passatgers del metro van sortir en defensa de la parella de lesbianes, que van fer constar en la seva denúncia que s'havien sentit «humiliades» per l'actitud del turista, que seguia negant que poguessin besar-se en públic, i per les riallades dels seus amics. En arribar a l'estació de Paral·lel, E.L. i L.C. van baixar i van correr per l'andana mentre van veure que també baixava l'home i les seguia, fins que van trobar un vigilant de seguretat que va retindre el presumpte homòfob i va avisar els Mossos d'Esquadra.



En la seva denúncia, la parella va fer constar que mentre esperaven l'arribada d'una patrulla de la policia catalana, l'actitud de l'home «ha estat més intimidatòria i agressiva» fins al punt que van témer per la seva integritat física. Quan la patrulla va arribar va identificar l'home i el va deixar en llibertat en no constar cap agressió ni lesions.



El president de l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH), Eugeni Rodríguez, va condemnar els fets i va manifestar que «aquest és un exemple més que deixa al descobert la violència que pateixen les persones LGTBI en la seva vida diària». Rodríguez va felicitar «la ràpida actuació dels agents de seguretat del metro i els mossos, que van possibilitar la identificació de l'agressor».