La gravació a David Bonvehí obre una guerra entre el PDeCAT i ERC

La gravació i posterior filtració d'una conversa del coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, en una trobada amb membres del seu partit a Manresa ha obert una guerra entre la seva formació i els seus socis d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bonvehí va anunciar que portarà el cas davant la Fiscalia.



Va ser la coordinadora general del partit, Marta Pascal, qui va demanat a ERC que esclareixi si membres de la seva formació estan darrera d'aquesta gravació i, si es confirma, que assumeixin responsabilitats. Pascal va explicat que així li ha reclamat ella mateixa a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, amb qui ha mantingut una conversa telefònica. Tot i la polèmica, va assegurat que aquest assumpte no afecta ni a la unitat de JxSí ni al procés que viu Catalunya. Després que dijous es fes pública una conversa on es podia escoltar Bonvehí en el marc d'una reunió interna del partit apostant per un candidat autonomista si el procés fracassava, el propi Bonvehí va comparegut davant dels mitjans des de la seu del PDeCAT a Manresa per tal de tractat un fet que consideren greu.



Més enllà del sentit de les paraules, va dir que amb la gravació i la filtració s'ha sentit en una situació d'indefensió i s'han vist vulnerats drets seus com el de la intimitat, l'honor, la imatge i la reputació. Per tot això, dimarts presentarà un escrit davant la Fiscalia per tal que si procedeix esclareixi qui és l'autor de la gravació i de la seva distribució.



Bonvehí va voler deixar clar que és i serà independentista i, tot i ratificar-se en les declaracions que han transcendit, va defensar que el que explicava són els tres escenaris possibles als que s'enfronta el partit. «Sempre he defensat les mateixes idees i les continuaré defensant», -va declarar-, al temps que va assegurat que només treballa perquè es pugui celebrar el referèndum.



El coordinador organitzatiu va dir que aquestes gravacions i la posterior filtració van en contra de la manera de fer del PDeCAT i ha lamentat que la independència no es guanya així. El coordinador va demanar lleialtat i confiança entre els independentistes, especialment entre aquells que comparteixen govern, en al·lusió a ERC.



En aquest sentit, Pascal va explicar que després que el diputat d'ERC Joan Tardà assegurés ahir al matí en declaracions a Catalunya Ràdio que reconeixia les veus de la portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Manresa, Mireia Estefanell, i l'excandidat dels republicans a la capital de Bages, Pere Culell, va trucar Rovira per reclamar-li que s'esclareixi si hi tenen alguna cosa a veure. Pascal va dir que la conversa es va produir en el marc de la relació normal i correcta que manté amb Rovira i que durant la mateixa li ha expressat el desànim del PDeCAT davant del que ha succeït. També li va traslladar que, en cas que es demostrés alguna vinculació d'ERC amb la gravació, el partit republicà hauria d'assumir responsabilitats. Estic convençuda que igual que ERC va actuar amb molta contundència amb el 'cas Vidal', també ho farà en aquest cas, va declarar



Pascal va deixar que no acusen ningú però que han considerat que era necessària aquesta conversa amb ERC per demanar-los que esbrinin si hi ha alguna relació entre la gravació i la seva formació. Va afegir però que «estem convençuts que els adversaris els tenim fora».





Tres escenaris possibles



Sobre les paraules concretes de Bonvehí apostant per un candidat autonomista, el propi afectat va explicar que el que va fer durant la trobada amb els càrrecs del partit és explicar que hi ha tres escenaris possibles: aconseguir la independència amb la majoria de vots en un referèndum, que es convoquessin noves eleccions enmig del procés i que el procés fracassés i tornessin a haver-hi unes eleccions en clau autonòmica. En aquest tercer ha contextualitzat les seves paraules, tot i assegurar que l'objectiu seria tornar a gestionar el projecte cap a l'assoliment de la independència.





Reacció republicana



El diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va assegurar que ERC no té res a veure ni amb la gravació ni amb la filtració de la conversa. Tardà va dir que seria absurd filtrar una gravació on surten les veus de dos militants d'ERC, en al·lusió a la portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Manresa, Mireia Estefanell, i l'excandidat dels republicans a la capital de Bages, Pere Culell, de qui ha dit que sembla reconèixer les veus. Per això, ha fet una crida a no seguir el joc dels disbarats i ha qualificat la polèmica d'estèril.



El republicà ha considerat lògic que a mesura que s'acosta el dia en que s'ha de celebrar el referèndum apareguin contradiccions i moments de nervis i tensió però ha destacat que l'important és la unitat d'acció i estar al costat del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras.



Per la seva part , en un comunicat, ERC lamenta la situació produïda arran de la difusió de la conversa del secretari d'Organitzció del PDECat i recorda que els enemics del Referèndum tenen moltes eines i no dubten a fer-les servir. Preveuen que aquests fets es repetiran i demanen estar per sobre d'aquests episodis. Per això, la formació liderada per Oriol Junqueras demana a tothom actuar amb màxima responsabilitat i amb unitat. Recorden que falten dos mesos per tenir data i pregunta per al referèndum, tal com van informar el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i la consellera de Presidència, Neus Munté.



En aquest sentit demanen a tothom que actuï amb la màxima responsabilitat. Ara és el moment del referèndum i cal que tothom mostri el seu compromís inequívoc, ara és el moment de la unitat.



ERC recorda que PDeCat i els republicans comparteixen grup parlamentari i tenen objectius comuns absolutament prioritaris i insten a treballar conjuntament.