El president de Melilla qualifica de «pirats» els independentistes catalans

El president de Melilla, el popular Juan José Imbroda, va qualificar ahir de «pirats» aquells que propugnen la independència de Catalunya, una reclamació que ha considerat una «pesadesa» que no porta «enlloc».



«Quina pesadesa això dels 'pirats' independentistes de Catalunya. Afartament de viatges enlloc. Insofribles ja.! Puff!!», va escriure en un missatge en el seu compte oficial en Twitter el també senador per Melilla, que presideix la Comissió General de Comunitats Autònomes al Senat.



El comentari d'Imbroda es va produir en una jornada en la qual diferents representants institucionals i de partits polítics es van pronunciar sobre les recents visites del president català, Carles Puigdemont, als Estats Units, i de congressistes d'aquest país a Catalunya en el marc del procés sobiranista en aquesta comunitat. Després d'aquestes visites, l'ambaixada nord-americana a Madrid va manifestar en un comunicat que el seu país està «profundament compromès a mantenir la relació amb una Espanya forta i unida».



Juan José Imbroda va ser reelegit a començaments d'abril president del PP melillenc en un congrés en el qual la defensa de l'espanyolitat de Melilla va ser un dels eixos del seu discurs. Imbroda va destacar després el llegat català a la ciutat, del qual s'ha mostrat orgullós, després dels comentaris que va generar en qualificar de «pirats» els independentistes catalans.



El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va respondre assegurant que el president de Melilla insulta milions de catalans amb un comentari «vergonyós» i antidemocràtic.



«La CAMelilla, segona ciutat amb més mostres modernistes després de Barcelona. E. Nieto i altres catalans, artífexs. Estem orgullosos», va escriure Juan José Imbroda en el seu compte oficial en Twitter.



«CAMelilla» es refereix a la Ciutat Autònoma i «E. Nieto» a l'arquitecte barceloní Enrique Nieto, qui va dissenyar el segle passat el conjunt modernista de Melilla, considerat el major a l'Àfrica i el segon a Espanya després del de Barcelona.





Melilla és Marroc



Imbroda va rebre el suport dels membres del seu Govern i del PP melillenc, com el vicepresident primer de la ciutat, Daniel Conesa, o el secretari general del partit, Miguel Marín, amb missatges a la xarxa social sobre el significat del terme «pirat» o en defensa de l'espanyolitat de Melilla.



Les paraules del president van generar a Twitter missatges com «Melilla és Marroc» o «Melilla marroquí».