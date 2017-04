Universitats reduirà un 30% les taxes per a les rendes més baixes el curs vinent

El curs vinent, les rendes més baixes que s'acollien a les beques equitat previstes en els trams 1 i 2 veuran reduïdes les taxes universitàries fins a un 30%. Així, si el descompte actual per a aquestes rendes era del 50%, podrà ser de fins al 70%, una situació que, per exemple, podrà beneficiar una família de 4 membres amb renda inferior als 42.554 euros. Ho ha confirmat el secretari d'Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, en una entrevista a l'ACN on ha assegurat que amb la rebaixa es compleix l'esmena de la llei d'acompanyament als pressupostos. Així, es potencia la tarifació social a tots els estudis universitaris, ja que ja que el sistema de beques equitat s'implantarà també en els màsters.

La moció parlamentària que demanava una rebaixa del 30% de les taxes universitàries serà una realitat el curs vinent per a les rendes més baixes, és a dir, les que fins ara s'acollien a les beques equitat establertes en els llindars 1 i 2. Això suposa que, per exemple, una família de quatre membres amb una renda anual inferior als 42.554 euros veurà rebaixat l'import de la matrícula fins a un 30%, assumint per tant, menys del 50% del cost total de la matrícula, que només paguen les rendes més altes.

El secretari d'Universitats i Recerca ha explicat aquest canvi en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) on ha recalcat que d'aquesta manera es compleix el mandat parlamentari recollit en una esmena signada pels grups parlamentaris de Junts x Sí i Catalunya Sí Que Es Pot en la llei d'acompanyament dels pressupostos d'enguany. Navarro considera que d'aquesta manera es reforça el sistema de tarifació social, que ha d'afavorir, ''com més millor'' a les rendes més baixes.

Navarro destaca que s'ha de potenciar aquest sistema progressiu a la universitat, en la línia que ha instaurat l'Ajuntament de Barcelona amb les escoles bressol. Navarro ha assegurat que es comença ''a tenir un petit marge'' que s'ha d'utilitzar per a aquestes rendes més baixes, beneficiant doncs, a "milers de persones".

El titular d'Universitats i Recerca ha defensat aquest sistema i no una rebaixa lineal perquè considera que s'ha de potenciar un sistema progressiu. En aquest sentit, ha afegit que voluntat del Govern és aconseguir que les persones que no tenen una renda que els permeti accedir a la universitat, tinguin el preu ''més subvencionat possible'', mentre que les rendes altes assumeixin el 25% del cost, és a dir, el màxim que per llei poden assumir.

Per millorar també aquesta progressivitat a la universitat s'instauraran les beques equitat als sistema de màsters, de manera que arribarà a tots els estudis universitaris. Les condicions s'han de negociar amb la comunitat universitària però seran vigents a partir del curs 2017-18.



Diàleg amb els estudiants



Navarro ha explicat que l'aplicació d'aquesta rebaixa ja ha estat treballada i informada als estudiants, a través de reunions que s'han mantingut els darrers mesos a través del CEUCAT o les associacions d'estudiants, independentment de les mobilitzacions que ha protagonitzat el col·lectiu. Navarro destaca que hi ha hagut ''acostaments'' i un diàleg ''continu i permanent'' que permet que els estudiants puguin fer pressió al Govern per aconseguir millores progressistes. En aquest sentit, assegura que els episodis de violència, com ara l'ocupació de la SUR que va requerir el desallotjament dels Mossos d'Esquadra, o d'amenaces, com les aparegudes en una pancarta a la UAB, són fruit únicament de col·lectius minoritaris.



240 crèdits a preu de grau



Amb la implementació dels graus de 180 crèdits aquest curs, el 2020 el Govern haurà de tenir un sistema per garantir que en el quart curs universitari es mantingui el preu de grau, tal com s'ha assegurat des que es va flexibilitzar l'oferta universitària. Per fer-ho possible, tot i que encara hi ha temps, el decret de preus d'enguany ja inclourà que els estudiants tinguin el dret individual de gaudir 240 crèdits a preu de grau subvencionat. Navarro recorda que actualment aquesta necessitat encara no és imprescindible perquè ''aquest ésser humà encara no existeix'', ja que encara ningú no ha acabat un grau de 3 anys.

En aquest sentit, dels 28 graus que s'estrenaran al setembre, 11 són de 180 crèdits. Tots aquests però, són estudis completament nous i tenen una clara vocació d'internacionalització. Encara no s'ha determinat en quins graus que ja estan en marxa es pot plantejar una reducció de la durada. Navarro és partidari de no prendre cap decisió precipitada però posa sobre la taula estudis ''laboritzables'', és a dir, que acrediten per exercir, com pot ser fisioteràpia. A més, creu que els graus que condueixen cap a un màster també podrien ser de 180 crèdits. Navarro també ha obert la porta que un mateix àmbit temàtic pugui tenir graus de 3 i 4 anys, amb ''camins'' per passar d'un a l'altre.