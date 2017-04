Carles Puigdemont rebutja el retorn a l'autonomisme i insisteix amb el referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va intervenir ahir en la polèmica per la gravació d'una conversa del coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, en recalcar que la seva aposta no és «ni autonomisme, ni peix al cove, ni tripartits», i tornar a prometre que hi haurà un «referèndum».



Puigdemont va sortir així al pas de l'agitació generada arran de la gravació de Bonvehí, que en una reunió del seu partit el 31 de març a Manresa va apuntar, entre d'altres escenaris, la possibilitat que el procés sobiranista fracassi i el PDeCAT opti en les següents eleccions per un candidat «autonomista».



Davant els qui apunten a una eventual marxa enrere del PDeCAT en el seu gir independentista dels últims anys, Puigdemont va donar per morta la via autonomista i el peix al cove que van caracteritzar els governs de Jordi Pujol.



«Ni autonomisme, ni peix al cove, ni tripartits. Milions de persones a Catalunya ja ho han entès i demanen el referèndum. I el tindran», va assegurar Puigdemont des del seu perfil personal a la xarxa social Twitter.



També el conseller de Cultura, Santi Vila, va afirmar el passat 13 d'abril que l'autonomisme està «mort» a Catalunya: «El període autonomista, tal com s'ha concebut els últims trenta anys, s'ha esgotat, ja no existeix i a Catalunya és impossible pensar i fer política amb una mirada del segle XX, això ha canviat moltíssim», va subratllar.





Que Rajoy vulgui parlar



També sobre el referendum, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià,va explicar que està segur que el Govern apostarà «fins a l'últim dia» per intentar pactar el referèndum amb l'Estat, però que vista l'actitud del govern espanyol, aquesta via «sembla que té molt poc recorregut».



Malgrat això, Sabrià confia que la determinació a fer el referèndum encara que sigui de manera unilateral posarà «l'Estat contra les cordes» i «potser aleshores s'obre a parlar» del referèndum.



Pel que fa a la data de la votació, el republicà va indicar que la tesi que defensa gent com l'exdiputat Francesc Homs d'avançar-la al juliol no és la més adequada, i defensa que la segona quinzena de setembre segueix sent «la més òptima» per celebrar el referèndum.



D'altra banda, de cara als preparatius previs a la cita, Sabrià no va descartar que la convocatòria col·legiada signada per tot el Govern s'hagi de «reforçar» amb la votació d'una moció o una declaració de suport al Parlament. «Està sobre la taula», va dir.