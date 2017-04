Bonvehí fa marxa enrere i no portarà les gravacions a la fiscalia

El coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, ha anunciat aquest dimarts al matí que finalment no portarà a la Fiscalia la gravació de la conversa en el transcurs d'un dinar amb membres del seu partit a Manresa per no "pertorbar el procés independentista". En declaracions a RAC1, Bonvehí ha explicat que ha pres aquesta decisió després de conversar amb família i amics sobre aquesta qüestió, però ha afegit que no deixa "el tema mort aquí", sinó que creu que "es pot solucionar d'una altra manera". Per això, el coordinador organitzatiu del partit ha reclamat les "responsabilitats polítiques que pertoquin" a ERC, ja que el seu parer, les veus de la portaveu republicana a l'Ajuntament de Manresa, Mireia Estefanell, i l'excandidat dels republicans a la capital de Bages, Pere Culell, -que també apareixen a la gravació- "són les que són".

Aquest divendres, el coordinador organitzatiu del PDeCAT va anunciar en roda de premsa, acompanyat de la coordinadora general del partit, Marta Pascal, que portaria aquest cas a la Fiscalia, una decisió que ara ha recapacitat però que, ha matisat, no significa fer "marxa enrere perquè m'agradaria arribar fins al final sense anar a la Fiscalia ni als jutjats". El coordinador del PDeCAT, però, ha detallat que "mai he dit que em querellaria o denunciaria ningú per aquests fets".

Bonvehí també ha comentat que es tracta d'una qüestió que l'afecta a ell que l'afecta "personalment" i ha comentat que ha pres aquesta decisió després de "pensar-hi molt" i de parlar-ho amb les seves persones més pròximes fins arribar a la conclusió que "no té sentit" portar-ho a la Fiscalia. Tot i així, el coordinador organitzatiu del PDeCAT ha admès que li ha arribat a passar pel cap apartar-se de la política. "He estat pensant coses, reflexiones i penses amb moltes coses", ha afegit en declaracions a RAC1.

Bonvehí també ha assenyalat que no ha parlat d'aquest cas amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tot i que sí li va avançar que finalment havia decidit no portar la gravació a la Fiscalia. Segons el dirigent del PDeCAT, Puigdemont li va expressar el seu suport "en tot moment" i li va fer arribar que "respectava" la seva decisió.

Sobre el paper d'ERC en aquest cas, Bonvehí ha lamentat que ningú del partit republicà s'hagi posat en contacte amb ell, malgrat que el diputat del partit republicà al Congrés Joan Tardà reconegués obertament divendres al matí que les veus que també hi apareixen són les de la portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Manresa, Mireia Estefanell, i l'excandidat dels republicans a la capital de Bages, Pere Culell. Segons Bonvehí, hi ha "silencis llargs, que encara duren i que considero del tot incomprensible".