Detinguts disset membres de la major xarxa de distribució de pornografia infantil

La policia espanyola ha detingut a l'Estat 17 persones com a presumptes membres de la major xarxa de distribució de pornografia infantil a través de Whatsapp. Segons fonts policials, es tracta d'una macroperació internacional, amb 39 persones detingudes que s'intercanviaven arxius que contenien un tracte vexatori i una "desmesurada brutalitat" cap a infants d'entre 0 i 8 anys. En total, utilitzaven 96 grups d'aplicació de missatgeria instantània amb temàtica exclusivament pedòfila. Els agents han estudiat més de 360.000 arxius multimèdia que impliquen els arrestats i en un dels registres, a Lugo, han intervingut nombrós material manuscrits amb noms, edats i llocs de les trobades amb menors, alguns amb data de fa 20 anys.

A banda dels 17 detinguts a l'Estat, també s'han arrestat sis persones a Colòmbia, quatre a Itàlia, dues a Alemanya, tres a Bolívia, dues a Costa Rica, dues a Paraguai, una a Xile, una al Salvador i una a Portugal.

En l'operació, en què hi ha intervingut 14 cossos de policia, s'han identificat 135 usuaris ubicats en 18 països d'Europa, l'Amèrica Central i Sud-Amèrica. La investigació es va iniciar al juny del 2016 per la Unitat d'Investigació Tecnològica arran de la detecció d'un enllaç de la xarxa The Onion Router, que permet als usuaris navegar amb IP anònimes- on s'invitava els usuaris a unir-se als grups de xats per intercanviar pornografia infantil.

Els cossos policials es van coordinar en diverses torbades a l'Haia i a través de la Interpol es va coordinar l'actuació amb l'Argentina, Bolívia, Colòmbia, Xile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Mèxic, Paraguai i el Perú. Com a resultat de l'acció conjunta, es van fer 19 registres domiciliaris en què s'han intervingut 23 telèfons mòbils, set ordinadors portàtils, una tauleta electrònica, tres càmeres de fotos, deus discs durs externs, deu llapis de memòria, nou targetes SD de gran capacitat i 64 DVD. En total, 360.000 arxius de pornografia infantil.