El Govern convocarà 7.721 places en els propers tres anys, gairebé el 60% per a metges i mestres

El Govern ha aprovat aquest dimarts la convocatòria de 7.721 places, de les quals gairebé un 60% es destinaran a metges i a mestres. Concretament 2.500 places corresponen a l'àmbit sanitari i 2.000 a docents. Es convocaran al llarg dels propers tres anys i no suposaran una ampliació de la plantilla de funcionaris sinó que serviran per cobrir vacants que s'han produït en els dos últims anys. La consellera de Governació i Habitatge, Meritxell Borràs, ha destacat que es prioritzen els col·lectius adreçats a les persones i ha remarcat que suposarà la incorporació de "nou talent" i la consolidació de llocs que ara ocupen interins i, per tant, que es podrà reduir la temporalitat. Segons el Govern, es tracta de la convocatòria més important dels darrers sis anys.