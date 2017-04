El Govern farà un acte abans de Sant Jordi per ratificar el compromís amb el referèndum

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha avançat que el Govern està organitzant un acte per ratificar el seu compromís amb el referèndum. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Munté no ha volgut explicar-ne els detalls però ha afirmat que es celebrarà abans de Sant Jordi. Segons fonts de l'executiu català, l'acte tindrà lloc al Palau de la Generalitat.

Preguntada per la polèmica gravació en què el coordinador d'organització del PDeCAT, David Bonvehí, parla de buscar un candidat autonomista si fracassa el procés, Munté ha negat que hi hagi una crisi de confiança al Govern i ha assegurat que tots els membres estan d'acord i conjurats sobre el fet que les "legítimes discrepàncies" en cap cas han de perjudicar els espais comuns com JxSí i el Govern.