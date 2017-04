JxSí apel·la a la "màxima unitat" després de les gravacions a Bonvehí

El portaveu parlamentari adjunt de JxSí, Roger Torrent, ha apel·lat a la "màxim unitat" com a eina necessària tant al Govern, com a la coalició i al bloc independendentista al Parlament. Així ho ha respost en ser preguntat si la gravació i filtració de les paraules del coordinador organitzatiu del PDeCAT poden afectar les dinàmiques internes de JxSí. Torrent ha assegurat que els diputats de JxSí estan compromesos en convocar el referèndum –"és el que fem i farem"- i en aquest sentit ha afirmat que es necessita unitat -"n'estem convençuts i compromesos". "Ara, com ahir i per demà el que necessitem és la màxima unitat", ha insistit. El portaveu parlamentari de JxSí, diputat d'ERC, no s'ha posicionat sobre la polèmica perquè creu que pertoca als partits i no al grup. "I és un tema d'àmbit local, i en l'àmbit local s'ha d'aclarir", ha reblat.

Torrent ha afirmat també que la coalició independentista compleix amb els compromisos electorals i de la legislatura, que al seu entendre passa pel referèndum. "És el nostre compromís i la màxima prioritat", ha assegurat en roda de premsa aquest dimarts al Parlament.

En aquest sentit, i preguntat per les paraules del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, sobre una DUI en cas que s'impedís el referèndum, Torrent ha assegurat que no es tracta de cap novetat que no estigués contemplada "al full de ruta". En qualsevol cas, ha afirmat també que no hi ha "pla B ni C" i ha preguntat a l'Estat "com pensa impedir" que es dugui a terme una consulta vinculant.

Finalment, ha insistit que la convocatòria és potestat del Govern "quan políticament sigui més oportú". Així ho ha afirmat en ser preguntat sobre si l'acte que s'organitza per abans de Sant Jordi ha de servir per fixar data i pregunta com ha reclamat la CUP.