Prenafeta declara avui pel cas Pretòria acusat de cobrar comissions del 4%

L'exsecretari de Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta declara avui al judici a la trama catalana de corrupció Pretòria sobre el suposat cobrament de comissions del 4% que, com ja va indicar l'exconseller Macià Alavedra, van percebre tots dos per mediar en operacions urbanístiques.



Abans que comparegui davant la secció segona de la sala penal de l'Audiència Nacional, prosseguirà l'interrogatori a l'empresari José Singla. Aquest home de negocis va ser propietari de l'empresa Proinosa que, malgrat no complir els requisits tècnics del concurs, va resultar adjudicatària de moltes obres que es van realitzar en l'anomenada operació Pallaresa, desenvolupada a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).



Després de l'empresari, li arribarà el torn al qui va ser home de confiança de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i alt càrrec de Convergència Lluís Prenafeta, qui, segons la fiscal Anticorrupció Ana Cuenca, es va servir de la «influència» que tenia en determinats càrrecs públics de Catalunya per mediar en adjudicacions públiques.