Junqueras vol declarar la independència si s'impedeix el referèndum

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va obrir ahir la porta a una declaració unilateral d'independència si l'Estat impedeix un referèndum, mentre que el coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, va donar marxa enrere i no denunciarà davant la Fiscalia la gravació de la seva conversa. En un dinar-col·loqui dins del cicle «El moment zero», al Born Centre Cultural de Barcelona, en conversa amb l'economista Xavier Sala Martín, Junqueras va abonar la hipòtesi d'una declaració unilateral d'independència en cas que l'Estat no permeti a la Generalitat organitzar un referèndum d'independència.

Després que Sala Martín s'hagi mostrat partidari de plantejar un «ultimàtum» a l'Estat en el sentit de «o hi ha referèndum o hi ha independència», Junqueras va puntualitzar que «això ja està recollit en el programa electoral» de Junts pel Sí (JxSí) i «s'anomena clàusula de desbloqueig».

Aquesta clàusula, va recordar, «va ser introduïda preveient que algun dia es pogués produir» una situació com aquesta i des d'ERC «som partidaris de respectar sempre els compromisos que tenim».

En concret, el full de ruta de JxSí preveia unes eleccions constituents de l'hipotètic nou Estat català al cap de 18 mesos i no tenia en compte cap paralització si l'Estat bloqueja l'autogovern, perquè el Govern i el Parlament procedirien «a la proclamació de la independència i a l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica» per desconnectar Catalunya d'Espanya.

Posteriorment, el portaveu adjunt de JxSí, Roger Torrent, ha puntualitzat que «el pla A, B, C, D i tots els que puguin venir» són «referèndum, referèndum, referèndum», ja que és «l'únic i màxim objectiu» d'un full de ruta que «segueix intacte».

El diputat de la CUP Albert Botran, de la seva banda, va opinar que una declaració unilateral d'independència «només té sentit si s'impedeix físicament» el referèndum.



L'ombra de l'Estat

Junqueras, va insinuar ahir que l'Estat espanyol pot estar darrere de la gravació que va enregistrar el coordinador institucional del PDeCAT, David Bonvehí, parlant de l'escenari autonomista si el procés o el referèndum fracassessin. Sense mencionar explícitament que el govern espanyol sigui el responsable de l'episodi, Jun queras va lligar la gravació amb «totes les eines de caràcter econòmic, diplomàtic, mediàtic i de tot tipus». És per això que va reclamar que per fer front a aquest poder hi hagi «unitat» i «coordinació» entre els independentistes.

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, va observar «discrepàncies» i «tensions» entre uns socis del Govern «més preocupats» pels resultats d'unes eleccions catalanes que a governar Catalunya, motiu pel qual ja «no confien» els uns en els altres.

El portaveu adjunt de Catalunya Sí que es pot al Parlament, Albano Dante Fachin, va reiterar el compromís del seu grup a mantenir la unitat al voltant al Pacte Nacional pel Referèndum.

En canvi, el president del PPC, Xavier García Albiol, va assegurar que la unitat de l'independentisme està en «descomposició» i, per això, els va receptar «anar-se'n a casa» i «a l'oposició» després d'unes noves eleccions, ja que «no estan autoritzats moral i políticament» per seguir governant.