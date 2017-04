Mas va accedir a reunir-se amb un «senyor controvertit» que volia «facilitar coses»

L'exsecretari de Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta va seguir ahir en el judici a la trama Pretòria amb la línia de declaració de l'exconseller Macià Alavedra en reconèixer haver cobrat comissions per mediar en operacions urbanístiques corruptes de les quals va desvincular Artur Mas.

D'aquesta manera va deixar fora tant Jordi Pujol com Artur Mas i, en relació amb aquest últim, ha dit que només va concertar un esmorzar entre ell i un empresari.

«És un senyor que el coneixes molt, no el vull dir per telèfon, però és un tipus controvertit, que és de Terrassa... tu digues-me quin dia et ve bé per dinar en un lloc discret», deia Prenafeta a Mas en una conversa punxada que es va poder escoltar ahir a la sala, a la qual cosa finalment Mas va accedir, insistint en la importància que Prenafeta assistís a la trobada.

Segons l'exalt càrrec de Convergència, ell va trucar a Mas perquè un empresari amic seu de Terrassa, Isaac Lahuerta, volia que el president de la seva empresa, «controvertit entre cometes» però de qui no va dir el nom, «tenia interès a conèixer el senyor Mas».

També va acudir a Mas,va reconèixer per ajudar l'empresari immobiliari Lluís Casamitjana, amb qui ell i «Luigi» van fer negocis a canvi de comissions: «Si jo vaig parlar amb el senyor Artur Mas va ser per fer un favor al senyor Casamitjana».

Però no va intervenir l'expresident, segons la seva versió, en les operacions urbanístiques amb les quals la xarxa corrupta va poder defraudar entre 2001 i 2009 uns 45 milions d'euros als ajuntaments barcelonins de Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Andreu de Llavaneres.

En una de les escoltes, Prenafeta es compromet amb el propietari de la immobiliària Espais, Lluís Casamitjana, a contactar amb Mas per mirar de solucionar un conflicte que el promotor tenia amb l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, on CiU era el soci minoritari d'un govern que, el 2009, compartia amb ICV-EUiA.»Mas ha fet la gestió amb la Consol Pla –primera tinent d'alcalde– i està disposada a ajudar», li diu Prenafeta a Casamitjana en una de les converses telefòniques. A preguntes de la fiscal, Ana Cuenca, assegura que si parlava amb Mas era «per fer un favor a Casamitjana» i que aquest tipus de converses eren habituals.En aquest sentit, una altra de les converses revela l'organització d'una trobada entre Mas i un empresari de Terrassa que Prenafeta defineix com a «controvertit» i que vol «facilitar coses». Es referia al propietari de Cirsa, Manuel Lao. L'ex-alt càrrec de Convergència demana a Mas que busqui un lloc «discret» i que faci venir també Germà Gordó a aquesta trobada.



«No vaig usar contactes polítics»

No va usar, no obstant això, els contactes forjats amb càrrecs públics de la Generalitat durant els seus anys en política perquè mediessin en les operacions corruptes, perquè, encara que ha reconegut que era amic de diversos, no eren relacions «en funció del fet polític o del benefici polític».

En relació amb l'operació de compravenda d'uns terrenys al costat del port esportiu de Badalona, Prenafeta ha reconegut que va presentar «Luigi» a l'empresari Casamitjana, qui va resultar adjudicatari i els va lliurar una comissió que es van repartir entre tres. Aquesta comissió, va dir, «era habitual del senyor Casamitjana».

Una mecànica que es va repetir en l'operació «Niesma», sobre la venda de dues finques a la localitat barcelonina de Sant Andreu de Llavaneres. Prenafeta també va reconèixer haver rentat diners i va confessar que tenia dos comptes a Andorra i Suïssa, cap d'ells a nom seu.Els diners que va ocultar al fisc, segons la Fiscalia 14,9 milions d'euros, els va aconseguir gràcies a les seves tasques d'intermediació amb diverses empreses com Siemens, que no el van contractar, ha aclarit, pels seus contactes polítics.



Únic titular

Qui figurava com a titular del seu compte d'Andorra era la seva dona, Maria Lluïsa Mas, que va reconèixer també els fets en el judici i va acceptar destinar tots els seus béns al pagament d'una multa de 9,5 milions d'euros.«Això ja estava previst, no?», va contestar a la fiscal Ana Cuenca en relació amb un suposat acord no anunciat al qual han pogut arribar tots dos amb la Fiscalia.