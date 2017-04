Puigdemont demana que es faci realitat el lema 'No caminareu sols'

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat als ciutadans que facin realitat el lema d'èxit a les xarxes socials 'Mai no caminareu sols' en defensa dels condemnats i querellats pel procés. "Quan intenten inhabilitar tot un poble, cal que aquest poble faci realitat allò que és un èxit a la xarxa i que toca alhora que es desvirtualitzi", ha assegurat en l'acte que s'ha celebrat al Parlament en suport a la presidenta de la cambra catalana, Carme Forcadell, i els tres membres de la Mesa querellats. Per la seva banda, Forcadell ha pres la paraula per deixar clar el seu compromís. "Estarem a l'alçada del moment històric que vivim, no en tinguin cap dubte. Per defensar els drets i les llibertats dels catalans, garantir la sobirana de la institució i que al Parlament s'escoltin totes les veus", ha sentenciat.