Trapero pren possessió del càrrec vacant de major dels Mossos

El fins ara comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va prendre possessió ahir al Palau de la Generalitat com a major dels Mossos d'Esquadra, un càrrec que estava vacant des del 2007.

Trapero va expressar sentir «molt més» que una «satisfacció personal», ja que veu la recuperació d'aquesta categoria com «un signe de normalitat» per als Mossos i el seu futur; una normalitat que «no s'hauria d'haver perdut mai», va afirmar. També considera que ocupar aquest grau és «un gest de reconeixement» al cos, que «n'exemplifica i consolida la professionalitat».

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar que el nomenament de Trapero com a major «respon a enviar un missatge a la societat catalana, no només dels compromisos històrics, reglamentaris i legals, sinó sobretot socials que té el cos». «Perquè és una policia social; arrelada a la societat, que no se'n vol desmembrar i en vol formar part», va insistir el president.