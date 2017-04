Correus incoporarà 206 empleats a Catalunya per a repartiment i logística

Correus incorporarà al juny 1.606 persones a llocs de treball fix per realitzar tasques logístiques i de repartiment per tot Espanya, de les quals 206 ho faran a Catalunya.

L'empresa pública ha publicat avui la llista de 1.606 persones que s'incorporaran a partir del juny a Correus, una vegada que es compleixin els tràmits i requisits de la convocatòria, segons ha informat en un comunicat.

Aquestes contractacions s'emmarquen en el procés de la companyia de consolidar l'ocupació temporal, amb l'objectiu de millorar el servei postal i de paqueteria.

El procés de selecció va comptar amb la participació de 125.000 persones inscrites, de les quals més de 62.000 es van presentar a la prova -examen tipus test- que es va celebrar a final del 2016.

A aquestes contractacions s'uneix una nova convocatòria d'uns altres 2.345 llocs per ingressar com a personal laboral fix, que es desenvoluparà a partir d'aquest any.