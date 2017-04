Les vendes d'aliments ecològics es multipliquen a Catalunya

Les vendes d'aliments ecològics es van multiplicar per 8 a Catalunya entre el 2005 i el 2015, any en què es van facturar 401 milions d'euros, segons mostra l'informe presentat aquest dijous pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i la conselleria d'Agricultura. El creixement més important es troba en les últimes dades recollides el 2015. Respecte a l'any anterior, la facturació va incrementar un 37,8%. Paral·lelament, el creixement del sector agrícola ecològic també es troba reflectit en la superfície de producció que, l'any 2016, va créixer un 21,1% en relació a l'any anterior i ja arriba a les 170.000 hectàrees. De la superfície destinada a cultius, un 40% es dedica a la vinya, que va augmentar un 18% la seva producció el 2016.

En relació a les vendes, el president del CCPAE, Daniel Valls, ha destacat que els dos sectors que més van facturar el 2016 van ser el de la comercialització i la distribució i el vitivinícola, amb 96 i 62 milions respectivament. Pel que fa a la destinació de les vendes, la major part dels productes es van quedar a Catalunya (45%), mentre que un 24% dels productes es van destinar a països de la Unió Europea, un 18% a l'Estat i el 13% restant a països de fora la Unió Europea.



Creixement d'operadors i de superfície ecològica



Durant l'any 2016, es va produir un increment del 7,43% d'operadors inscrits respecte a l'any anterior, arribant a 3.200 a Catalunya. Per tipus d'activitat, els operadors que més van créixer van ser els importadors (17,46%), seguit pels comercialitzadors (10%). La demarcació de Barcelona amb un augment del 8,42% d'operadors, és la que va incrementar més el 2016 aconseguint 1.223 operadors, seguida per la demarcació de Tarragona que, amb el creixement del 8,38%, ja compta amb més de 776 operadors.

Pel que fa a la superfície de producció ecològica, ha crescut un 21,1% el 2016 en relació a l'any anterior, i ja reuneix més de 170.000 hectàrees inscrites per gairebé 2.000 productors. La demarcació de Lleida és la que té més superfície (86.000 hectàrees) i també és la que més ha crescut en el darrer any (23,21%). D'altra banda, destaca la demarcació de Girona, que amb un creixement del 22,24% se situa com la segona més important amb més de 35.000 hectàrees.



La vinya com a font principal de cultiu a Catalunya



De la superfície destinada als cultius, un 40% es dedica a la vinya, que ha augmentat un 18% la seva producció el 2016 respecte a l'any anterior. Valls ha ressaltat que la vinya ecològica és un "sector motor", ja que representa el 21% de la vinya catalana. El segon sector d'agricultura ecològica més important del país són les oliveres (23%), seguit pels cereals i lleguminoses per a gra (16%).



Un sector per explotar: la ramaderia



La ramaderia aconsegueix un lleu creixement de les explotacions (5,16%) que arriben a les 843. El president del CCPAE ha explicat que des de fa molts anys a Catalunya, la majoria de les exportacions són de vaquí de carn (51%), d'oví de carn (13%) i de cabrum de carn (10%). Paral·lelament, en els últims anys, ha començat a créixer la producció d'ous que, respecte al 2016, ha augmentat gairebé un 60% i ja compta amb 54 explotacions.

Per tal de fomentar la ramaderia ecològica, la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, ha informat que el Departament d'Agricultura crearà la setmana vinent un grup de treball amb l'objectiu de poder identificar les problemàtiques específiques d'aquest sector i proposar mesures d'actuació.



Noves línies de treball



La consellera d'Agricultura ha destacat diferents actuacions que fomenten la producció i el consum de productes ecològics, com ara la 'setmana bio' que tindrà lloc del 3 al 9 de juny amb més de 235 activitats arreu de Catalunya, així com les ajudes a la recerca aplicada a universitats i centres de recerca per fer innovació en el sector.