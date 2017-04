El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, aparta els dos fiscals del cas 3%

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha rellevat els dos fiscals anticorrupció que investigaven el 'cas 3%' sobre el presumpte finançament irregular de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de comissions per la contractació d'obra pública, segons han confirmat fonts jurídiques. Els dos fiscals rellevats són José Grinda i Fernando Bermejo, que portaven treballant en el cas des de l'any 2015. A partir d'ara, els fiscals Fernando Maldonado i Teresa Duerto seran encarregats d'aquesta investigació, que dirigeix el titular del jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell, Josep Bosch Mitjavila. Maldonado i Duerto són dos dels tres fiscals que Anticorrupció té a Catalunya.

Fonts de la Fiscalia General de l'Estat atribueixen aquesta substitució a l'estratègia d'Anticorrupció que els fiscals delegats "assumeixin els casos del seu territori", mentre que els fiscals especials es puguin fer càrrec "dels assumptes de Madrid". Grinda i Bermejo treballen habitualment des de Madrid, mentre que Maldonado i Duerto formen part de la delegació d'Anticorrupció a Barcelona.

Les mateixes fonts asseguren que aquest canvi "no suposa cap modificació" en la línia que ha mantingut la Fiscalia en cada procediment i "facilitarà l'assistència a la pràctica de diligències".

El relleu de Grinda i Bermejo de la investigació d'aquest cas coincideix amb l'arribada de Manuel Moix com a nou fiscal en cap anticorrupció, que aquesta mateixa setmana ha aixecat polèmica per l'Operació Lezo. La Fiscalia General de l'Estat va emetre un comunicat assegurant que era "fals" que Moix intentés obstaculitzar la investigació d'aquesta operació intentant que un dels escorcolls no es portés a terme.

El 'cas 3%' s'instrueix des del jutjat número 1 del Vendrell, ha tingut diverses operacions policials amb registres a la seu de l'antiga CDC i a diverses empreses. Entre la llista d'investigats hi ha dirigents de l'antiga CDC com el tresorer Andreu Viloca, exalts càrrecs del Govern com Josep Antoni Rosell, que era responsable d'Infraestructures.cat, o diversos empresaris. En el sumari també hi apareix el nom de l'exconseller de Justícia Germà Gordó, tot i que no està investigat.

Els dos nous fiscals del 'cas 3%' ja van treballar junts en el 'cas ITV', en el qual està implicat l'exdirigent de CDC Oriol Pujol Ferrusola i que està a un pas d'arribar a judici. A més, Duerto és la fiscal que porta la investigació del 'cas Mercuri' de presumpta corrupció a l'Ajuntament de Sabadell durant l'època de Manuel Bustos.

La notícia del relleu s'ha fet pública aquest divendres, dia en què el jutge del Vendrell està prenent declaracions a tres persones per aquest cas, entre els quals Josep Antoni Rosell.