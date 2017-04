El Govern en bloc es compromet a «organitzar, convocar i celebrar» el referèndum

El Govern en bloc s'ha compromès per escrit a "organitzar, convocar i celebrar" el referèndum així com aplicar-ne el resultat. En un acte al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, així com els consellers i un centenar d'alts càrrecs han signat un document per demostrar de manera simbòlica el seu compromís amb el referèndum. Puigdemont ha destacat que el seu Govern referma "solemnement" la seva determinació amb el referèndum davant "les amenaces i els intents de la limitació de la capacitat de l'autogovern". Per la seva banda, Junqueras ha posat en valor la coordinació dels diferents agents per fer possible el referèndum assegurant que en aquesta coordinació hi ha "la força necessària i imprescindible" per fer real el compromís.

Després dels episodis dels últims dies sobre la preparació del referèndum que ha pogut tensar les relacions entre el PDeCAT i ERC, el Palau de la Generalitat ha estat protagonista aquest divendres al matí d'un acte de càrrega política i simbologia en què tots i cadascun dels consellers i alts càrrecs del Govern s'han compromès per escrit amb el referèndum.

"El Govern reitera, en el seu conjunt, el seu compromís amb la celebració del referèndum que ha d'esdevenir l'exercici pràctic d'un dret inalienable: el dret a l'autodeterminació. Tots i cadascun dels membres d'aquest Govern ens fem responsables d'aquesta tasca, ens comprometem a dur-la a terme i a aplicar-ne els resultats. Ho fem perquè l'únic compromís que tenim, el més important, és la confiança que la ciutadania de Catalunya ha dipositat en nosaltres. Des d'aquest Pati dels Tarongers, des de la seu del nostre Govern, avui ens comprometem a organitzar, convocar i celebrar un referèndum per donar resposta al mandat democràtic que hem rebut de la ciutadania", afirma el manifest

El text llegit per la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, també denuncia que històricament l'Estat no ha resolt gairebé mai les diferències a través del diàleg, la negociació i el pacte sinó que ha imposat la força "menyspreant les llibertats de Catalunya".

Com a exemples més recents de la "manca de respecte democràtic", el text cita la "mutilació" de l'Estatut per part del Tribunal Constitucional i la condemna de l'expresident de la Generalitat Artur Mas i els exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau i Joana Ortega per la consulta del 9-N.

Segons el manifest, en l'actual "cruïlla històrica", mentre una immensa majoria dels catalans vol un referèndum, el govern espanyol refusa de forma reiterada aquesta possibilitat i dona com a única resposta la via judicial.

Així mateix, el text també defensa la "legitimitat" del Govern per tirar endavant el referèndum. "El Govern que avui aquí es reuneix és la conseqüència no pas la causa d'aquesta voluntat majoritària de la ciutadania", afirma.

El president Puigdemont ha pres la paraula per destacar que el seu Govern ha refermat solemnement la seva determinació de "preparar, convocar i celebrar el referèndum" davant les amenaces i intents de la limitació de la capacitat de l'autogovern. "No només refermem aquest compromís sinó que diem solemnement que aquesta preparació, convocatòria i celebració no la fem a dues o quatre mans, són moltes les mans que l'organitzen, el convoquen i el celebren", ha afegit.

El cap de l'executiu català ha definit el Govern com el "vehicle" a través del qual el Parlament convoca els ciutadans a les urnes per decidir el futur del país i ha destacat que el referèndum uneix gent que pensa molt diferent sobre el model de país i, fins i tot, sobre la conveniència o no de la independència de Catalunya.

Una demostració, segons Puigdemont, que el país és "divers i plural, amb les discrepàncies inherents però la voluntat de resoldre-ho com ho fan les democràcies avançades i sanes", ha conclòs.

Per la seva banda, Junqueras ha començat el seu discurs fent bandera de "l'amor a la llibertat" que, segons el vicepresident, s'expressa en les accions individuals i col·lectives i que ha permès que s'hagin superat les dificultats. "És imprescindible recordar que el compromís amb la democràcia i les urnes és un compromís que és de cadascun de nosaltres i compartit per tots nosaltres", ha seguit Junqueras.

"Jurar-nos els uns i els altres que farem el que correspon perquè els ciutadans puguin participar i guanyar el referèndum. És un compromís que és del Govern, de la majoria parlamentària amb un mandat perfectament legítim i legal. És un compromís del conjunt de les institucions del país i del conjunt de la societat, ha defensat el vicepresident que també ha posat en valor la "necessària i imprescindible" coordinació entre tots les agents per fer possible el compromís.

Junqueras ha acabat la seva intervenció fent referència a unes paraules de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià. "Cadascú al seu lloc i Catalunya al cor de tots". "Cadascú de nosaltres està al seu lloc i tenim llibertat, progrés i justícia al cor de tots nosaltres", ha conclòs.