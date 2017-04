Jordi Pujol «Júnior» va amagar 9,8 milions amb negocis simulats

Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l'expresident català, va simular negocis «inexistents» a través dels quals va ocultar 9,4 milions d'euros a la Justícia des que se'l va començar a investigar l'any 2012, entre els quals es trobaven préstecs ficticis a terceres persones, segons la UDEF.

Una quantitat que està inclosa en els gairebé 30 milions que, en suma, el primogènit dels Pujol va ocultar a d'altres països per eludir l'acció de la Justícia, segons recull l'últim informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) remès a l'Audiència Nacional i a què ha tingut accés Efe.

Malgrat que en un primer moment la Policia elevava a 14 els milions que va mantenir ocults Jordi Pujol fill des que va començar la investigació contra ell, ara creu que són 29,9 milions d'euros els que va poder amagar amb aquesta estratègia de despatrimonialització.

D'aquesta quantitat, 9,4 milions d'euros procedien de «negocis jurídics ficticis» que en realitat no existien però que Pujol «Júnior» usava per moure els seus diners i mantenir-los fora de l'abast de la Justícia; uns altres 12,3 milions provenien «d'inversions no repatriades i pèrdues internacionals fictícies»; i la resta, 8,1 milions, de plusvàlues no declarades.



Préstecs ficticis

Dins d'aquests negocis «inexistents» es troben quatre operacions de préstecs ficticis, entre ells a la seva filla Núria, a qui li va donar 585.000 euros el 2014, diners que en la seva majoria la seva filla va utilitzar després per comprar-li un pis a una societat del seu pare.

També estan inclosos en aquest muntant els 135.000 dòlars que el fill de l'expresident català Jordi Pujol va utilitzar per subornar el seu soci Gustavo Shanahan amb l'objectiu que es retractés d'unes declaracions en les quals el va acusar d'haver manejat diner negre a paradisos fiscals.

No obstant això, la Policia creu que en total els socis van pactar el traspàs de 850.000 dòlars –entre els quals es trobaven aquells 135.000– amb un «rerefons evasor», si bé desconeix si es va arribar a materialitzar el pagament complet.

A més de l'estratègia dels negocis ficticis, els investigadors creuen que tant Pujol fill com la seva exdona Mercè Gironès es van fer amb un «un immens patrimoni a l'exterior» a través de diverses societats invertit en negocis reals a l'estranger. Gran part dels mateixos estan «connexos amb operatives de blanqueig de capitals».