Condemnen per segona vegada Unió per finançament irregular

L'Audiència de Barcelona ha condemnat Unió com a responsable civil per lucrar-se amb 178.000 euros del desviament de fons de la seva fundació afí Catalunya i Territori, als exresponsables de la qual ha imposat fins a 8 anys i vuit mesos de presó per estafar bancs mitjançant un entramat empresarial. Es tracta de la segona sentència contra la formació democristina per corrupció i finançament irregular després del Cas Treball.

En la seva sentència, la secció sisena de l'Audiència de Barcelona obliga Unió a tornar a la seva fundació afí els diners que va rebre irregularment d'aquesta, que entre 2003 i 2006 va pagar 178.000 euros en factures per serveis prestats a l'extinta formació política amb motiu de congressos, reunions i esdeveniments.

La sentència també considera provat que Unió es va lucrar amb 195.7000 euros més, en no pagar els lloguers dels locals que arrendava a Unió a Lleida, Tarragona i Tàrrega, quantitat que la formació va tornar al juny del 2013, una vegada estava iniciada la causa penal.

La secció sisena de l'Audiència imposa penes de vuit anys i vuit mesos de presó als exvocals de la Fundació Joan Albert López i Miguel Ángel Cortés, als quals condemna a indemnitzar amb 1,7 milions a l'entitat pels fons desviats de la mateixa «a fins desconeguts», pels delictes de falsedat documental i insolvència punible.

També la sala condemna a sis mesos de presó Josep Boqué, expresident de la Fundació Catalunya i Territori que va ser director general de Consum en els anys 90, i a la mateixa pena, Xavier Soriano, també vinculat l'extinta formació democratacristiana, com a còmplices responsables del delicte d'insolvència punible.

Per contra, ha absolt a l'administrador de la constructora Copisa Josep Cornado, a qui la Fiscalia acusava d'aportar fons de la seva companyia perquè els exresponsables de la fundació eixuguessin el deute derivada del desviament de fons.

Segons creu provat la sentència, els exvocals de la Fundació dirigien el conglomerat d'empreses IMS, sobre el qual giraven fins a 19 empreses administrades per testaferros que els mateixos acusats controlaven.



Fer creure que hi havia activitat

A través de l'entramat empresarial, afegeix l'Audiència, els acusats van sol·licitar a diversos bancs i caixes d'estalvis múltiples línies de descompte, «aparentant que disposava d'una activitat econòmica rellevant i solvent», per descomptar a través d'elles milers de factures girades per serveis inexistents a societats del conglomerat que controlaven a través de testaferros.

A més, entre els anys 2004 i 2007, els exvocals de la Fundació Catalunya i Territori van aprofitar els seus càrrecs en aquesta i, «amb la intenció de beneficiar-se econòmicament», es van apoderar de diverses sumes que van extreure de la caixa d'aquesta per ingressar-les en els fons del seu entramat empresarial i, a partir d'aquí, «cap a un destí desconegut», afegeix la sentència.

Els dos acusats van aconseguir desviar els fons de la fundació, que es nodria de donacions d'empreses i altres entitats, emetent factures que no es corresponien amb cap contraprestació i simulant la contractació de préstecs contra els fons de l'entitat. La sortida de fons de la fundació cap a l'entramat d'empreses controlat pels acusats ha ascendit a 1,8 milions d'euros.

L'Audiència sosté també que, entre els anys 2003 i 2007, la fundació Catalunya i Territori va pagar cinc factures a la mercantil Kontrast Produccions que Unió tenia contractada per a l'organització de congressos i altres esdeveniments. L'any 2005, Kontrast Produccions va facturar a empreses de l'entramat controlat pels exvocals de la fundació serveis prestats a Unió, «seguint les instruccions donades per responsables» del partit.